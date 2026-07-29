56 km/h zu schnell: Vorarlberger (64) wurde Führerschein in Kärnten abgenommen

Eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Heiligenblut auf der Großglockner Hochalpenstraße hat für einen Autofahrer gravierende Konsequenzen nach sich gezogen, er war 56 km/h zu schnell unterwegs.

Die Beamten führten am Mittwoch gegen 10:20 Uhr im Bereich Fallbichel Lasermessungen durch, als ihnen ein Fahrzeug besonders ins Auge fiel. Ein 64-jähriger Mann aus dem vorarlberger Bezirk Feldkirch war dort deutlich zu schnell unterwegs: Anstelle der an dieser Stelle erlaubten 70 km/h zeichneten die Messgeräte eine Überschreitung von 56 km/h auf.

Anzeige für Vorarlberger

Für den Lenker endete die Fahrt vor Ort, da ihm der Führerschein umgehend abgenommen und die Weiterfahrt behördlich untersagt wurde. Zudem erwartet den Vorarlberger eine entsprechende Anzeige.