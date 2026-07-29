Schwerer Unfall im Lavanttal: Auto überschlägt sich und landet im Bach

In der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud kam es zur Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto blieb nach einem Überschlag in einem Bach liegen - wir haben erste Informationen.

Gegen Mittag wurden mehrere Einsatzkräfte in die Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud alarmiert. Grund dafür war ein Pkw, welcher nach einem Überschlag in einem Bach liegen blieb. „Eine Person wurde mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug gerettet“, erklärt die FF Frantschach-St. Gertraud gegenüber 5 Minuten. Der Verunfallte wurde schlussendlich den Rettungskräften übergeben. Im Einsatz standen drei Feuerwehren aus der Region mit insgesamt 30 Personen, weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 15:46 Uhr aktualisiert