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/ ©Georg Bachhiesl
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Einsatz.
Ein Pkw verunfallte in Frantschach-St. Gertraud.
Frantschach-St. Gertraud
29/07/2026
Feuerwehreinsatz

Schwerer Unfall im Lavanttal: Auto überschlägt sich und landet im Bach

In der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud kam es zur Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto blieb nach einem Überschlag in einem Bach liegen - wir haben erste Informationen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Gegen Mittag wurden mehrere Einsatzkräfte in die Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud alarmiert. Grund dafür war ein Pkw, welcher nach einem Überschlag in einem Bach liegen blieb. „Eine Person wurde mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug gerettet“, erklärt die FF Frantschach-St. Gertraud gegenüber 5 Minuten. Der Verunfallte wurde schlussendlich den Rettungskräften übergeben. Im Einsatz standen drei Feuerwehren aus der Region mit insgesamt 30 Personen, weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 15:46 Uhr aktualisiert
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