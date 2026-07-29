Kärnten und Slowenien vertiefen Kooperation bei Waldbrandbekämpfungen

Das Land Kärnten und der Nachbarstaat Slowenien vertiefen ihre bewährte Partnerschaft im Bereich des Katastrophenschutzes. Ein zentraler Schwerpunkt der Kooperation betrifft die Bekämpfung von Waldbränden. Katastrophenschutzreferent Landeshauptmann Daniel Fellner teilte dazu am Mittwoch mit: „Ein wesentlicher Punkt dabei sind Waldbrände, die gerade aktuell in Europa eine große Herausforderung darstellen.“ Zur Bewältigung dieser Aufgaben hat Slowenien vor Kurzem vier Löschflugzeuge des Herstellers „Air Tractor“ erworben und sich bereit erklärt, diese auch bei internationalen Hilfseinsätzen bereitzustellen.

Vorbereitungen und Erstflug im Kärntner Luftraum

Damit die Flugzeuge im Anlassfall rasch und unbürokratisch eingesetzt werden können, laufen derzeit die notwendigen Abstimmungen. Fellner erklärt dazu: „In unseren bilateralen Gesprächen haben wir abgesprochen, dass diese Löschflugzeuge auch bei möglichen Waldbränden in Kärnten eingesetzt werden sollen. Derzeit laufen noch die genauen Vorarbeiten und das Einholen der entsprechenden Genehmigungen.“ Im Zuge der Vorbereitungen wird exakt definiert, welche Gewässer für die Wasseraufnahme und welche Flächen für Landungen infrage kommen. Als möglicher Standort dient unter anderem der Völkermarkter Stausee, über dem ein slowenisches Löschflugzeug bereits heute zur Mittagszeit einen ersten Erkundungsflug durchgeführt hat.

Nachbarschaftliche Effizienz für die Region

Die grenzüberschreitende Kooperation sichert einen schnellen Einsatz von Ressourcen im Krisenfall und festigt das nachbarschaftliche Verhältnis. Fellner hebt den praktischen Nutzen der Vereinbarungen hervor: „Kärnten und Slowenien arbeiten auf einer sehr nachbarschaftlichen und konstruktiven Ebene zusammen. So können wir wichtige Projekte für die Menschen in unserer Region gemeinsam und effizient vom Papier in die Umsetzung bringen.“