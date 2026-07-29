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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehr wurde alarmiert.
St. Veit an der Glan
29/07/2026
Feuerwehreinsatz

Rauchmelder ausgelöst: Feuerwehreinsatz bei Kärntner Gymnasium

Feuerwehr-Einsatz am Bundesgymnasium Tanzenberg: Ein ausgelöster Rauchmelder rief die Einsatzkräfte auf den Plan. Vor Ort konnte allerdings kein Grund für den Alarm festgestellt werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)
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Die Feuerwehr St. Veit/Glan wurde am Vormittag gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Hörzendorf-Projern zu einem Brandmeldealarm im Bundesgymnasium Tanzenberg alarmiert. „Der Rauchwarnmelder, der den Alarm ausgelöst hatte, konnte im Gebäude rasch lokalisiert werden. Es konnte aber kein Grund für die Auslösung festgestellt werden“, schilderten die Einsatzkräfte. Um 11 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Die Feuerwehr St. Veit/Glan stand mit 15 Mitgliedern im Einsatz.

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