Rauchmelder ausgelöst: Feuerwehreinsatz bei Kärntner Gymnasium

Feuerwehr-Einsatz am Bundesgymnasium Tanzenberg: Ein ausgelöster Rauchmelder rief die Einsatzkräfte auf den Plan. Vor Ort konnte allerdings kein Grund für den Alarm festgestellt werden.

Die Feuerwehr St. Veit/Glan wurde am Vormittag gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Hörzendorf-Projern zu einem Brandmeldealarm im Bundesgymnasium Tanzenberg alarmiert. „Der Rauchwarnmelder, der den Alarm ausgelöst hatte, konnte im Gebäude rasch lokalisiert werden. Es konnte aber kein Grund für die Auslösung festgestellt werden“, schilderten die Einsatzkräfte. Um 11 Uhr konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Die Feuerwehr St. Veit/Glan stand mit 15 Mitgliedern im Einsatz.