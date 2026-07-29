„Halt die Goschn“: Streit um Zug-Sitzplatz kostet Pensionist 80 Euro

Eine Auseinandersetzung um zwei Sitzplätze in einem Fernzug im Sommer des vergangenen Jahres hat ein juristisches Nachspiel gefordert.

Ein Pensionist war am Bahnhof Villach zusammen mit seinem Hund in einen ICE in Richtung Wien eingestiegen und belegte dort zwei Plätze. Nach Ansicht des Mannes waren diese nicht als besetzt gekennzeichnet. Als eine in Klagenfurt zugestiegene Frau Anspruch auf die beiden von ihr online reservierten Sitze erhob, weigerte sich der Fahrgast aufzustehen. Selbst die Intervention der Schaffnerin blieb wirkungslos, dieser soll er stattdessen die Worte „Halt die Goschn“ entgegengebracht haben, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Polizei wurde alarmiert

Auch nach dem daraufhin ausgesprochenen Ausschluss von der Weiterfahrt zeigte sich der Mann uneinsichtig. Er vertrat den Standpunkt, mit seinem Klimaticket grundsätzlich zur Beförderung in ÖBB-Zügen berechtigt zu sein und verwies zudem darauf, dass er auch für den Hund eine Fahrkarte gelöst hatte. Wegen des anhaltenden Konflikts verständigte das Zugpersonal die Exekutive. Beamte geleiteten den Fahrgast schließlich am Bahnhof St. Veit aus dem Zug. Die übrigen Reisenden mussten dadurch an dem heißen Augusttag eine Abfahrtsverzögerung in Kauf nehmen.

Geldstrafe in Höhe von 80 Euro

Aufgrund des von ihm verursachten Polizeieinsatzes verhängte die Bezirkshauptmannschaft (BH) St. Veit eine Geldstrafe in Höhe von 80 Euro gegen den Mann. Der Pensionist akzeptierte die Sanktion jedoch nicht und legte Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht Kärnten ein, wo der Fall vor Kurzem verhandelt wurde. Das Gericht wies die Beschwerde schließlich als unbegründet ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.07.2026 um 17:20 Uhr aktualisiert