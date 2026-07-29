Im Drautal: 63-Jähriger stürzte mit Gleitschirm 40 Meter in die Tiefe

Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr startete ein 63 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger mit seinem Paragleitschirm vom behördlich genehmigten Startplatz auf der Emberger Alm in der Gemeinde Berg im Drautal zu einem Freizeitflug ins Tal nach Greifenburg. Gegen 12:55 Uhr geriet er in einer Seehöhe von zirka 2.100 Metern in einen Windschatten, woraufhin der Gleitschirm beidseitig einklappte. In der Folge stürzte der Pilot aus etwa 40 Metern Höhe in teils unwegsames Gelände.

Einsatz von Notarzt und Bergrettung

Durch den Sturz zog sich der Mann erhebliche Verletzungen zu. „Der Pilot erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das Klinikum Klagenfurt geflogen“, schildern die Beamten. Neben dem Notarzthubschrauber stand auch die Bergrettung Oberes Drautal mit drei Personen im Einsatz.