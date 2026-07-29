Naturvermittlung für Familien: Erlebniswelt und Spielplatz am Schöneck eröffnet

Am Schöneck wurden mit der Erlebniswelt „Glocknerwiesen – Zwischen Gletschereis und Blütenmeer“ sowie dem „HIGH-FIVE-Spielplatz“ zum Apollofalter zwei neue Naturvermittlungsangebote für Familien eröffnet.

Sie machen die artenreiche Flora und Fauna der Bergwiesen, auf denen punktuell bis zu 140 Pflanzenarten auf 100 Quadratmetern wachsen, spielerisch und anschaulich zugänglich. Während die interaktive Ausstellung mit Hörstationen sowie Licht- und Klangelementen alpine Überlebensstrategien, Bestäuber, den Tag-Nacht-Wandel und die Bedeutung traditioneller Bewirtschaftung beleuchtet, kombiniert der angrenzende Spielplatz Bewegung und Lernen.

Ausstellung zeigt, wie vielfältig die Natur ist

Nationalparkreferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger hebt die Bedeutung des Projekts hervor: „Die Glocknerwiesen sind eine botanische Schatzkiste und zugleich ein sensibler Lebensraum. Die neue Ausstellung zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig diese Natur ist und warum traditionelle Bewirtschaftung, Bestäuber und Klimaforschung für ihren Erhalt so wichtig sind. Genau solche Angebote schaffen Bewusstsein, weil sie Wissen auf verständliche Weise und für alle Generationen erlebbar machen.“ Auch Johannes Hörl, Vorstand der Großglockner Hochalpenstraßen AG, verweist auf den Bildungsauftrag der Partnerschaft mit dem Nationalpark Hohe Tauern: „Als Partner des Nationalparks Hohe Tauern ist es uns ein wichtiges Anliegen, mit unseren touristischen Angeboten Kindern ebenso wie Erwachsenen zu vermitteln, welche besonderen Lebensräume und Arten es zu schützen gilt. Diese Partnerschaft ist für uns mit einer großen Verantwortung verbunden, die wir gegenüber diesem einzigartigen Natur- und Schutzraum sehr ernst nehmen.“

Neugier, Bewegung und Wissen

Ergänzend unterstreicht Lagger-Pöllinger den Wert des eigenen Erlebens für die jüngsten Besucher: „Kinder schützen die Natur vor allem dann, wenn sie sie kennenlernen und selbst erleben dürfen. Der neue Spielplatz und die Ausstellung verbinden Neugier, Bewegung und Wissen auf besonders schöne Weise. Damit wird das Schöneck zu einem starken Lern- und Erlebnisort in der Nationalparkregion.“