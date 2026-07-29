Warnstufe „Rot“: Kräftige Gewitter treffen Osttirol und teile Kärntens

Neben der Hitzewelle, die am heutigen Mittwoch beinahe in ganz Österreich startete, machen sich auch teils kräftigere Wärmegewitter bemerkbar. Am heutigen Abend trifft es aktuell Osttirol, auch Teile Kärntens befinden sich in der Warnzone.

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Schauer und Gewitter

Vor allem am späten Nachmittag nahm die Gewitterintensität stark zu, woraufhin ein Unwettergeschehen auch die Steiermark erreichte. Wie die Wetterplattform Skywarn Austria berichtet, haben sich im Murtal Gewitter entwickelt. Das bleibt jedoch keineswegs der einzige betroffene Bereich: Zur weiteren Lageentwicklung schildert der Wetterwarndienst: „Eine weitere kräftige Gewitterzelle befindet sich im Bereich Wildalpen und zieht langsam in Richtung Niederösterreich. Auch in Osttirol sowie Tirol sind weitere Schauer und Gewitter aktiv.“

Drei verschiedene Warnstufen

Angesichts der Entwicklung reagiert auch die Unwetterzentrale Österreich und färbt weite Teile Osttirols auf ihrer Karte in der Warnfarbe „Rot“ ein. Neben Osttirol befinden sich zudem Bereiche von Spittal an der Drau, Hermagor und Feldkirchen in Kärnten direkt in der akuten Gefahrenzone. Je nach genauer Region gelten dabei unterschiedliche Warnstufen, die von „Gelb“ und „Orange“ bis hin zu „Rot“ reichen. In den betroffenen Bereichen wird vor verschiedenen Risiken gewarnt: Neben Hagel mit einer Korngröße von bis zu 4 cm und heftigem Starkregen, der lokale Überflutungen auslösen kann, drohen auch lokale Sturmböen sowie häufige und kräftige Blitzschläge, wie Skywarn erklärt.