Bis zu 36 Grad: Kärnten steht ein weiterer Hitze-Tag bevor

Sonne pur und Hitze bis zu 36 Grad in Kärnten: Nach einem meist wolkenlosen Vormittag zeigen sich am Nachmittag im Bergland ein paar Quellwolken.

Am Donnerstag erwartet Kärnten erneut sehr sonniges und noch etwas heißeres Wetter, wobei es bis über den Mittag hinaus vielfach wolkenlos bleibt. Nach Angaben der Geosphere Austria zeigen sich am Nachmittag zwar einige Quellwolken, das Risiko für Schauer und Gewitter steigt jedoch lediglich im nördlichen sowie westlichen Bergland leicht an. Bei meist schwachem Wind bewegen sich die Temperaturen morgens zwischen 13 und 18 Grad und steigen im Laufe des Tages auf hochsommerliche Höchstwerte von 30 bis 36 Grad.