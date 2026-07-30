Nach Klimabonus-SMS: Kärntner (30) verliert mehrere tausend Euro

Im Bezirk Wolfsberg wurde ein 30-Jähriger mit einer gefälschten Klimabonus-SMS getäuscht. Nach einem Klick auf den Link folgte ein Anruf und schließlich eine teure Expressüberweisung.

Eine gefälschte Klimabonus-SMS führte einen Wolfsberger Schritt für Schritt in die Falle - bis er eine Expressüberweisung über mehrere tausend Euro bestätigte.

Eine gefälschte Klimabonus-SMS führte einen Wolfsberger Schritt für Schritt in die Falle - bis er eine Expressüberweisung über mehrere tausend Euro bestätigte.

Am Mittwoch, dem 29. Juli 2026, erhielt ein 30 Jahriger aus dem Bezirk Wolfsberg (Kärnten) gegen 13.45 Uhr eine SMS. Darin hieß es, dass er seine Daten noch am selben Tag aktualisieren müsse. Nur so könne ihm angeblich der Klimabonus ausbezahlt werden. Die knappe Frist sollte offenbar Druck erzeugen.

Daten eingegeben

Der Wolfsberger klickte auf den Link in der Nachricht. Dort gab er alle verlangten Informationen preis. Damit war der Betrug jedoch noch nicht zu Ende. Wenig später meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Bankmitarbeiter bei ihm. Der Anrufer erklärte dem Mann, dass eine „Rücküberweisung“ notwendig sei. Der 30-Jährige wurde angewiesen, diese zu bestätigen. Durch den Anruf wirkte die vorherige SMS offenbar glaubwürdig. Tatsächlich bestätigte der Mann aber keine Rückzahlung. „Bei der Rücküberweisung handelte es sich jedoch um eine Expressüberweisung, wodurch dem Mann ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand“, erklärt die Landespolizeidirektion Kärnten.