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Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie zwei Feuerwehrleute einen beginnenden Waldbrand ablöschen.
Am Donnerstag ertönten die Sirenen in der Kärntner Gemeinde Trebesing.
Trebesing
30/07/2026
Einsatz

Feuerwehren rückten zu Waldbrand in Trebesing aus

Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Freiwilligen Feuerwehren Gmünd in Kärnten, Großhattenberg und Trebesing zu einem beginnenden Waldbrand alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(134 Wörter)
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Drei Freiwillige Feuerwehren rückten am Donnerstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, in die Ortschaft Trebesing-Bad im Bezirk Spittal an der Drau aus. Aus bislang unbekannter Ursache ist in einem Waldstück ein Feuer ausgebrochen. „Bereits bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter der Feuerwehr Trebesing eine deutliche Rauchentwicklung in einem Waldstück fest“, heißt es vonseiten der Florianis. Sofort wurde mit den ersten Löschmaßnahmen begonnen. Parallel dazu wurde eine Zubringerleitung von der nahegelegenen Lieser gelegt, um die Wasserversorgung im unwegsamen Gelände sicherzustellen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr auf einer Wiese stehen.
©ÖA Abschnitt Lieser-/Maltatal |
Die Feuerwehr wurde am Donnerstag zu einem Waldbrand im Gemeindegebiet von Trebesing alarmiert.
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine verbrannte Stelle in einem Waldstück.
©ÖA Abschnitt Lieser-/Maltatal |
Eine zehn Quadratmeter große Fläche war betroffen.

Feuer war schnell unter Kontrolle

Betroffen war eine Fläche von rund zehn Quadratmeter. „Dank des raschen und koordinierten Zusammenwirkens aller eingesetzten Kräfte konnte diese innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden“, geben die Kameraden Entwarnung. Die Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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