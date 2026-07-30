Feuerwehren rückten zu Waldbrand in Trebesing aus

Drei Freiwillige Feuerwehren rückten am Donnerstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, in die Ortschaft Trebesing-Bad im Bezirk Spittal an der Drau aus. Aus bislang unbekannter Ursache ist in einem Waldstück ein Feuer ausgebrochen. „Bereits bei der Erkundung stellte der Einsatzleiter der Feuerwehr Trebesing eine deutliche Rauchentwicklung in einem Waldstück fest“, heißt es vonseiten der Florianis. Sofort wurde mit den ersten Löschmaßnahmen begonnen. Parallel dazu wurde eine Zubringerleitung von der nahegelegenen Lieser gelegt, um die Wasserversorgung im unwegsamen Gelände sicherzustellen.

©ÖA Abschnitt Lieser-/Maltatal | Die Feuerwehr wurde am Donnerstag zu einem Waldbrand im Gemeindegebiet von Trebesing alarmiert. ©ÖA Abschnitt Lieser-/Maltatal | Eine zehn Quadratmeter große Fläche war betroffen.

Feuer war schnell unter Kontrolle

Betroffen war eine Fläche von rund zehn Quadratmeter. „Dank des raschen und koordinierten Zusammenwirkens aller eingesetzten Kräfte konnte diese innerhalb kurzer Zeit gelöscht werden“, geben die Kameraden Entwarnung. Die Brandursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.