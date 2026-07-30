Einsatz mit Happy End: Feuerwehr befreit hilfloses Kalb

In eine missliche Lage manövrierte sich am Mittwoch ein Kalb in Diex. Das Tier stürzte in ein enges Bachbett und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr kam ihm zu Hilfe.

Einsatz mit Happy End im Bezirk Völkermarkt: Am Mittwochnachmittag wurden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Diex zu einer Tierrettung alarmiert. Ein Kalb war in ein enges Bachbett gestürzt und schaffte es nicht mehr eigener Kraft hinaus. Die Florianis kamen dem hilflosen Jungrind zu Hilfe. „Nach kurzer Zeit konnte das Kalb aus dem engen Bachbett befreit werden“, erklären sie anschließend in den sozialen Medien.