Hitze-Gewitter in Kärnten: Karte zeigt, wo es am Donnerstag kracht

In Osttirol sowie in einigen Kärntner Regionen können am Donnerstag zum Teil heftige Wärmegewitter niedergehen. Wetterdienste warnen vor Starkregen, Sturm und Hagel.

Gewitterwolken im Anmarsch: Am Donnerstag kann es in Kärnten vorübergehend ungemütlich werden.

Gewitterwolken im Anmarsch: Am Donnerstag kann es in Kärnten vorübergehend ungemütlich werden.

In weiten Teilen Kärntens werden am Donnerstag Höchsttemperaturen zwischen 30 und 36 Grad erwartet – 5 Minuten berichtete. Im Tagesverlauf können sich dementsprechend auch Hitzegewitter bilden. Das teilte der Verein SKYWARN Austria mit. Konkret erklären die Wetterbeobachter: „Ab dem späten Vormittag bilden sich entlang der Alpen zahlreiche Quellwolken. Im weiteren Tagesverlauf entwickeln sich daraus Schauer und Gewitter.“ Betroffen sind Kärnten, Osttirol, Salzburg und die Steiermark.

Was macht dir bei solchen Sommergewittern am meisten Sorgen? Der Hagel: Ich habe Angst um mein Auto, die Pflanzen oder das Dach. Der Starkregen: Hoffentlich bleibt der Keller trocken und die Straßen frei. Der Sturm: Wegen umstürzender Bäume oder herumfliegender Gegenstände. Nichts davon: Ich mag Gewitter eigentlich ganz gerne und bleibe einfach drinnen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Starkregen, Hagel und Sturm

„Das Unwetterpotenzial fällt nach aktuellem Stand etwas geringer aus als am Vortag. Dennoch können lokal kräftige Gewitter auftreten“, so die Fachleute. Weil sich die Front nur langsam fortbewegt, drohen lokal wieder große Regenmengen auf engem Raum. Zusätzlich muss mit bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörnern sowie heftigen Sturmböen gerechnet werden.

Gewitterrisiko ja, aber …

Laut den Meteorologen der Geosphere Austria ist das Schauer- und Gewitterrisiko in Kärnten aber lediglich im westlichen und nördlichen Bergland etwas erhöht. „Ab Mittag bilden sich zunehmend Quellwolken, lokale Wärmegewitter sind am Nachmittag möglich, aber sehr lokal begrenzt.“ Ähnlich sieht auch die Tauernwetter-Prognose aus. „Im Laufe des Nachmittags gehen in den Tälern Osttirols und entlang der Tauern ganz vereinzelt Regenschauer und Gewitter nieder, die auch heftig ausfallen können. In den meisten Landesteilen bleibt es trocken.“