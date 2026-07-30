Chlorgasaustritt in Bleiburg: Vier Feuerwehren im Einsatz

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Chlorgasaustritt in Bleiburg. Vier Freiwillige Feuerwehren rückten zum Einsatz aus.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es in der Nacht auf Donnerstag für die Freiwilligen Feuerwehren Völkermarkt, Bleiburg, St. Michael ob Bleiburg und Loibach. In einem Betrieb in Bleiburg ist aus bislang unbekannter Ursache Chlorgas ausgetreten. Bereits bei der Ersterkundung stellte die Einsatzleitung stark erhöhte Chlorgaskonzentrationen im Erdgeschoss fest. „Aufgrund dieser Messwerte wurde der betroffene Technikraum im Kellergeschoss erkundet. Unverzüglich wurde die Zufuhr der Chlorgasflaschen geschlossen und Spezialkräfte mit Chemieschutzausrüstung nachalarmiert“, so die Florianis.

Sechs Chemieschutzträger im Einsatz

Vor dem Gebäude installierten die Einsatzkräfte ein Hydroschild, das potenziell austretendes Chlorgas im Ernstfall niederschlägt. Sechs Chemieschutzträger rückten daraufhin mit einem Spezialmessgerät in das Untergeschoss vor, schlossen die Ventile der Chlordosierung ab und belüfteten den Technikraum mit einem Druckbelüfter. In weiterer Folge wurden laufend Kontrollmessungen durchgeführt. „Nachdem die Messwerte kontinuierlich zurückgingen und schließlich keine Gefahr mehr bestand, konnte der Einsatz gegen 2.30 Uhr früh erfolgreich beendet werden“, so die Feuerwehrleute abschließend.