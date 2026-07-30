Feuerwehreinsatz auf A11: Bootsanhänger keilte sich vor Karawankentunnel fest
Ein verklemmtes Gespann hat am Donnerstagvormittag für einen technischen Einsatz auf der A11 Karawankenautobahn gesorgt.
Ein technischer Einsatz hat am Donnerstagvormittag mehrere Kärntner Feuerwehren gefordert: Gegen 10:30 Uhr blieb ein Fahrzeug samt Bootsanhänger bei der Mautstelle vor dem Karawankentunnel auf der A11 Karawankenautobahn in Fahrtrichtung Slowenien stecken.
Mehrere Feuerwehren vor Ort
„Ein Fahrzeug mit Bootsanhänger war bei der Mautstelle vor dem Karawankentunnel in Fahrtrichtung Slowenien stecken geblieben und musste aus dieser verklemmten Lage befreit werden“, erklärte die FF Rosegg. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Rosegg standen dabei auch die Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Frießnitz-Rosenbach, Maria Elend und Dolintschach im Einsatz.