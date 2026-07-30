Altlasten-Aufräumaktion im Sonderschutzgebiet Pasterze und Gamsgrube

Im Jubiläumsjahr „40 Jahre Sonderschutzgebiet Gamsgrube und Pasterze“ hat der Nationalpark Hohe Tauern Kärnten gemeinsam mit der Alpenvereinssektion Großkirchheim–Heiligenblut–Mörtschach eine Altlasten-Aufräumaktion im Bereich der Pasterze sowie am Mittleren und Hohen Burgstall durchgeführt. Am 28. und 29. Juli wurden Altlasten aus vergangenen Jahrzehnten entfernt und damit ein sichtbarer Beitrag zum Schutz eines der bedeutendsten Naturräume im Nationalpark Hohe Tauern geleistet.

©NPHT/Marco Schiefer/Justina Heinz

Schwerpunkt des Jubiläumsjahres

„Die Pasterze und die Gamsgrube sind besondere Naturräume, die uns die Kostbarkeit und Verletzlichkeit alpiner Landschaften auf eindrückliche Weise vor Augen führen. Gerade im Jubiläumsjahr ist diese Aufräumaktion ein wichtiges Zeichen: Schutz bedeutet nicht nur reden, sondern auch konkret handeln. Ich danke dem Nationalpark, der Alpenvereinssektion und allen Unterstützerinnen und Unterstützern, die hier Verantwortung übernehmen und gemeinsam für den Erhalt dieses einzigartigen Lebensraums einsetzen“, betont Nationalparkreferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger. Die Aktion zählte zu den Schwerpunkten des Jubiläumsjahres und verdeutlicht, wie wichtig partnerschaftliches Engagement für den Erhalt sensibler Hochgebirgslebensräume ist. Durch die Beseitigung der Altlasten wurde nicht nur das Landschaftsbild aufgewertet, sondern auch ein Beitrag zum langfristigen Schutz des besonderen Naturraums geleistet.

Aufräumaktion als „sichtbares Zeichen“

Nationalparkdirektorin Barbara Pucker hebt die Bedeutung der Initiative hervor: „Das Sonderschutzgebiet Gamsgrube und Pasterze zählt zu den bedeutendsten Naturräumen im Nationalpark Hohe Tauern. Mit der gemeinsamen Altlasten-Aufräumaktion haben wir ein sichtbares Zeichen für den verantwortungsvollen Umgang mit unserer alpinen Landschaft gesetzt. Besonders freut mich, dass wir diese Aktion gemeinsam mit der Alpenvereinssektion umsetzen konnten und damit zeigen, was durch partnerschaftliches Engagement für den Naturschutz erreicht werden kann.“

©NPHT/Marco Schiefer/Justina Heinz

Grüne: „Der letzte Sommer einer Naturikone“

„Wenn man miterlebt, wie die Pasterze Jahr für Jahr kleiner wird und jetzt sogar befürchtet wird, dass ihre Gletscherzunge noch heuer im Sommer abbrechen könnte, dann macht mich das wirklich betroffen. Es ist schmerzhaft, mitansehen zu müssen, wie eine Naturikone, die unsere Berglandschaft und Umwelt über Jahrtausende geprägt hat, vor unseren Augen verschwindet“, reagiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, auf Berichte, wonach Österreichs größter Gletscher möglicherweise schon in diesem Sommer seine Gletscherzunge verliert. „Die Pasterze ist kein Einzelfall. Die Gletscherschmelze, Hitzewellen, Trockenheit, brennende Wälder, sinkende Wasserstände unserer Seen und Flüsse hängen zusammen und zeigen, dass sich unsere Umwelt verändert, und zwar schneller, als viele von uns wahrhaben wollen“, betont Voglauer. „Die schwindende Pasterze muss deshalb ein Weckruf sein. Klimaschutz ist keine Frage von Parteigrenzen oder Ideologien, sondern eine Frage der Verantwortung für unsere Zukunft. Wenn wir jetzt nicht gemeinsam handeln, verlieren wir nicht nur einen Gletscher, sondern Stück für Stück auch das, was unsere Heimat ausmacht.“