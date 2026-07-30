Petition fordert sicheren Radweg im Gegendtal: „Darf keine Mutprobe sein“

Gemeinsam mit dem Kärntner Landesradsportverband startet der Radclub Feld am See eine Petition. Ziel ist die Schließung der Radweg-Lücke im Gegendtal. Als Brennpunkte gelten die Bereiche rund um den Afritzer See und der Einöde.

Zwischen Millstätter See und Ossiacher See fehlt eine durchgängige Verbindung für den Radverkehr. Wer dort auf zwei Rädern unterwegs ist, sieht sich oft mit teils lebensgefährlichen Situationen konfrontiert. Das weiß auch Norbert Unterköfler, Obmann des Radclubs Feld am See und Präsident des Landesradsportverbandes Kärnten (LRV). Darum hat er eine Petition ins Leben gerufen, um dem Anliegen den nötigen Nachdruck zu verleihen. „Seit Jahren ist der Politik diese Gefahrenstelle bekannt, doch bis jetzt ist nichts passiert. Damit muss jetzt endlich Schluss sein“, so Unterköfler.

„Radfahren darf keine Mutprobe sein“

Unterstützung erhält er von namhaften Vertretern der Region, darunter auch darunter auch die Bürgermeister der Gemeinden Feld am See, Bad Kleinkirchheim und Treffen am Ossiacher See. „Radfahren darf keine Mutprobe sein“, so Andreas Fillei und Michaela Oberlassnig ergänzt: „Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, Radfahrer als auch KFZ-Lenkender, muss auf dieser viel befahrenen Landesstraße endlich sichergestellt werden.“ Ähnlich sieht das auch Matthias Krenn: „Deshalb unterstütze ich die Petition für den Lückenschluss im Gegendtal voll und ganz.“

Auch Tourismus-Vertreter fordern Lückenschluss

Auch Paco Wrolich, Radkoordinator der Kärnten Werbung, steht hinter der Petition: „Aus Sicht der Kärnten Werbung ist dieser Lückenschluss touristisch absolut notwendig.“ Das betonen auch die Tourismusregion-Geschäftsführer Georg Overs und Christian Stattmann: „Gerade vor dem Hintergrund der Fertigstellung der Lieserschlucht wird die touristische Notwendigkeit dieser Verbindung überdeutlich: Der Lückenschluss im Gegendtal ist der nächste entscheidende Meilenstein für die Kärntner Seenschleife.“

Schon über 270 Unterschriften gesammelt

Die gesammelten Unterschriften sollen nach Abschluss der Kampagne direkt an die zuständigenReferenten, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) sowie an den Kärntner Landtag übergeben werden. Die Initiatoren rufen die Bevölkerung im Gegendtal und ganz Kärnten dazu auf, die Petition aktiv zu unterstützen.



