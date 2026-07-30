Sekundenschlaf führte zu Unfall auf Klagenfurter Schnellstraße

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße im Gemeindegebiet von St. Georgen am Längsee. Der Rettungsdienst, mehrere Freiwillige Feuerwehren und die Polizei standen im Einsatz.

Schrecksekunde auf der Klagenfurter Schnellstraße: Eine Autofahrerin verlor am Donnerstag vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle und kollidierte mit einer Betonleitwand. Die Freiwilligen Feuerwehren Thalsdorf, St. Donat sowie St. Veit an der Glan, die Polizei und Rettungskräfte rückten zu der Unfallstelle aus. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt, zudem traten keine Betriebsmittel aus“, geben die Florianis Entwarnung. Wenig später konnten sie wieder einrücken. Die Einsatzstelle wurde wieder für den Verkehr freigegeben.