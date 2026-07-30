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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Stau.
Grund für den Stau ist eine Höhenkontrolle.
Klagenfurt
30/07/2026
Aktuell

A2-Tunnelkette bei Klagenfurt nach ausgelöster Höhenkontrolle gesperrt

Die Tunnelkette auf der A2 bei Klagenfurt ist derzeit gesperrt. Eine ausgelöste Höhenkontrolle führt zu erheblichen Verzögerungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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Autofahrer aufgepasst: Auf der A2 im Bereich der Klagenfurter Nordumfahrung staut es sich, wie gleich mehrere Leser gegenüber 5 Minuten aktuell berichten. Wegen einer ausgelösten Höhenkontrolle musste die Tunnelkette gesperrt werden, wie „Antenne Kärnten“ berichtet.

Umleitungen

Der Ausweichverkehr staut sich bereits ebenso: Wer kann, sollte die Stelle weiträumig umfahren – ab der Anschlussstelle Klagenfurt-West wird der Verkehr über das Klagenfurter Stadtgebiet geleitet.

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