A2-Tunnelkette bei Klagenfurt nach ausgelöster Höhenkontrolle gesperrt

Die Tunnelkette auf der A2 bei Klagenfurt ist derzeit gesperrt. Eine ausgelöste Höhenkontrolle führt zu erheblichen Verzögerungen.

Autofahrer aufgepasst: Auf der A2 im Bereich der Klagenfurter Nordumfahrung staut es sich, wie gleich mehrere Leser gegenüber 5 Minuten aktuell berichten. Wegen einer ausgelösten Höhenkontrolle musste die Tunnelkette gesperrt werden, wie „Antenne Kärnten“ berichtet.

Umleitungen

Der Ausweichverkehr staut sich bereits ebenso: Wer kann, sollte die Stelle weiträumig umfahren – ab der Anschlussstelle Klagenfurt-West wird der Verkehr über das Klagenfurter Stadtgebiet geleitet.