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/ ©Freiwillige Feuerwehr Brückl
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehr Brückl stand gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizeiinspektion Brückl im Einsatz
Brückl
30/07/2026
Feuerwehreinsatz

Medizinischer Notfall: Kärntner Feuerwehr zu Türöffnung alarmiert

Ein medizinischer Notfall führte zur Mittagszeit zu einem Einsatz der Feuerwehr Brückl im Ortsgebiet. Die Einsatzkräfte verschafften Zugang zu der betroffenen Person, um die Erstversorgung zu ermöglichen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Ein medizinischer Notfall erforderte zur Mittagszeit einen Einsatz im Ortsgebiet von Brückl (St. Veit an der Glan). Die Feuerwehr Brückl wurde zur Unterstützung alarmiert: „Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste ein Zugang zur betroffenen Person geschaffen werden“, heißt es seitens der Wehr. Nach der Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte folgte der Transport des Patienten ins Krankenhaus. Neben der Feuerwehr Brückl und dem Rettungsdienst war auch die Polizeiinspektion Brückl am Einsatz beteiligt.

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