Medizinischer Notfall: Kärntner Feuerwehr zu Türöffnung alarmiert

Ein medizinischer Notfall führte zur Mittagszeit zu einem Einsatz der Feuerwehr Brückl im Ortsgebiet. Die Einsatzkräfte verschafften Zugang zu der betroffenen Person, um die Erstversorgung zu ermöglichen.

Ein medizinischer Notfall erforderte zur Mittagszeit einen Einsatz im Ortsgebiet von Brückl (St. Veit an der Glan). Die Feuerwehr Brückl wurde zur Unterstützung alarmiert: „Aufgrund eines medizinischen Notfalls musste ein Zugang zur betroffenen Person geschaffen werden“, heißt es seitens der Wehr. Nach der Erstversorgung vor Ort durch die Rettungskräfte folgte der Transport des Patienten ins Krankenhaus. Neben der Feuerwehr Brückl und dem Rettungsdienst war auch die Polizeiinspektion Brückl am Einsatz beteiligt.