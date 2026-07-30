In Draht verfangen: Kärntner Feuerwehr rettete erschöpften Mauersegler

Ein erschöpfter Mauersegler wurde am heutigen Tag von der Feuerwehr Waiern mithilfe eines Hubsteigers aus einem Draht gerettet.

Nach dem Höhenrettungseinsatz transportierten die Kräfte das Tier zur Untersuchung in eine Tierarztpraxis.

Nach dem Höhenrettungseinsatz transportierten die Kräfte das Tier zur Untersuchung in eine Tierarztpraxis.

Die Feuerwehrleute aus Waiern im Bezirk Feldkirchen wurden am heutigen Tag zu einer nicht alltäglichen Tierrettung gerufen. Ein Mauersegler hatte sich in einem Draht verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.

©Feuerwehr Waiern

Erschöpftes Tier gerettet

Da sich der Vogel in einer für normale Leitern unzugänglichen Höhe befand, kam nach der Lageerkundung vor Ort ein Hubsteiger zum Einsatz. „Mithilfe des Steigers konnten die Feuerwehrleute sicher zu dem Tier heranfahren und den stark erschöpften Mauersegler behutsam aus dem Draht lösen“, schilderten die Einsatzkräfte.

©Feuerwehr Waiern

Von Tierarzt versorgt

Nach der erfolgreichen Befreiung brachten die Retter das Tier auf direktem Weg zu einem Tierarzt, um eventuelle schwere Verletzungen abzuklären. Dort wurde der Mauersegler umgehend aufgenommen, um medizinisch fachgerecht versorgt zu werden.