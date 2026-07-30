In Draht verfangen: Kärntner Feuerwehr rettete erschöpften Mauersegler
Ein erschöpfter Mauersegler wurde am heutigen Tag von der Feuerwehr Waiern mithilfe eines Hubsteigers aus einem Draht gerettet.
Die Feuerwehrleute aus Waiern im Bezirk Feldkirchen wurden am heutigen Tag zu einer nicht alltäglichen Tierrettung gerufen. Ein Mauersegler hatte sich in einem Draht verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.
Erschöpftes Tier gerettet
Da sich der Vogel in einer für normale Leitern unzugänglichen Höhe befand, kam nach der Lageerkundung vor Ort ein Hubsteiger zum Einsatz. „Mithilfe des Steigers konnten die Feuerwehrleute sicher zu dem Tier heranfahren und den stark erschöpften Mauersegler behutsam aus dem Draht lösen“, schilderten die Einsatzkräfte.
Von Tierarzt versorgt
Nach der erfolgreichen Befreiung brachten die Retter das Tier auf direktem Weg zu einem Tierarzt, um eventuelle schwere Verletzungen abzuklären. Dort wurde der Mauersegler umgehend aufgenommen, um medizinisch fachgerecht versorgt zu werden.