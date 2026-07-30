Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Waiern
Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Tierrettung.
Nach dem Höhenrettungseinsatz transportierten die Kräfte das Tier zur Untersuchung in eine Tierarztpraxis.
Feldkirchen
30/07/2026
Tierrettung

In Draht verfangen: Kärntner Feuerwehr rettete erschöpften Mauersegler

Ein erschöpfter Mauersegler wurde am heutigen Tag von der Feuerwehr Waiern mithilfe eines Hubsteigers aus einem Draht gerettet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Feuerwehrleute aus Waiern im Bezirk Feldkirchen wurden am heutigen Tag zu einer nicht alltäglichen Tierrettung gerufen. Ein Mauersegler hatte sich in einem Draht verfangen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Tierrettung.
©Feuerwehr Waiern

Erschöpftes Tier gerettet

Da sich der Vogel in einer für normale Leitern unzugänglichen Höhe befand, kam nach der Lageerkundung vor Ort ein Hubsteiger zum Einsatz. „Mithilfe des Steigers konnten die Feuerwehrleute sicher zu dem Tier heranfahren und den stark erschöpften Mauersegler behutsam aus dem Draht lösen“, schilderten die Einsatzkräfte.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Tierrettung.
©Feuerwehr Waiern

Von Tierarzt versorgt

Nach der erfolgreichen Befreiung brachten die Retter das Tier auf direktem Weg zu einem Tierarzt, um eventuelle schwere Verletzungen abzuklären. Dort wurde der Mauersegler umgehend aufgenommen, um medizinisch fachgerecht versorgt zu werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at