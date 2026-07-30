Bekanntes Gesicht der Kärntner Gastronomie: Günther Täuber (47) verstorben

Eine stille Botschaft in den sozialen Medien bewegt derzeit viele Menschen. Die Unternehmerfamilie Kulterer nimmt Abschied von ihrem ehemaligen Cateringleiter Günther Täuber, der im Alter von 47 Jahren völlig unerwartet verstarb.

„Manche Nachrichten kommen leise und berühren dennoch viele Menschen“. Mit bewegenden Worten hat Adi Kulterer, Geschäftsführer des Klagenfurter Familienunternehmens „Feine Küche Kulterer“, Abschied von seinem ehemaligen Cateringleiter Günther Täuber genommen. Der Kärntner ist am 25. Juli 2026 völlig unerwartet im 48. Lebensjahr verstorben.

„Ein Mensch, der ein Stück unseres Weges mitgegangen ist“

Auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens erinnert die Familie Kulterer an ihren früheren Mitarbeiter. Dabei stehen nicht berufliche Erfolge im Mittelpunkt, sondern die gemeinsame Zeit. „Unser ehemaliger Cateringleiter Günther Täuber ist verstorben. Ein Mensch, der ein Stück unseres Weges mitgegangen ist – in einer Zeit, die uns alle gefordert hat.“ Besonders die Jahre der Corona-Pandemie hätten das Unternehmen geprägt. Damals trennten sich zwar die beruflichen Wege, die gemeinsamen Erinnerungen seien jedoch geblieben. „Die Kulterer Familie nimmt Abschied. In Gedanken sind wir bei ihm und seinen Angehörigen. Ein stiller Gruß.“

Abschied am 1. August

Wie aus der veröffentlichten Parte hervorgeht, ist Günther Täuber am Samstag, 25. Juli 2026, völlig unerwartet verstorben. Die Verabschiedung findet am Samstag, 1. August, um 11 Uhr in der Ortskirche Einersdorf statt. Bereits ab 9 Uhr besteht die Möglichkeit, persönlich Abschied zu nehmen. Anstelle von Blumen und Kränzen bittet die Familie um Spenden für die Kinderkrebshilfe Kärnten.