Flugunfall: Paragleiter stürzt 200 Meter ab und kracht in felsiges Gelände

Ein 64-jähriger Paragleiterpilot ist am Donnerstag im Bereich des Oscheniksees im Bezirk Spittal an der Drau schwer verunglückt. Nach einem rund 200 Meter tiefen Absturz wurde er per Tau aus unwegsamem Gelände gerettet.

Ein Freizeitflug durch das Mölltal endete am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, mit einem schweren Unfall. Ein 64-jähriger Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Paragleiter von der Emberger Alm gestartet. Rund zweieinhalb Stunden später kam es im Bereich des Speichers Oscheniksee zum Absturz.

Gleitschirm klappte zusammen

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Gleitschirm aufgrund ausbleibender Thermik zusammengeklappt sein. Der Pilot stürzte daraufhin aus einer Höhe von rund 200 Metern ab. Zwar gelang es dem 64-Jährigen noch, seine Sicherheitsreserve auszulösen, dennoch kam er etwa 100 Meter südöstlich der Staumauer des Oscheniksees in felsigem Gelände verletzt zum Liegen.

Anderer Pilot entdeckt Verunglückten

Ein weiterer Paragleiterpilot bemerkte den Gleitschirm zwischen den Felsen und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes wurden der Notarzthubschrauber C7, der Polizeihubschrauber „Libelle“ sowie die Bergrettung Flattach zur Unfallstelle entsandt. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte gemeinsam mit der Bergrettung mittels Taus geborgen. Anschließend brachte ihn der Notarzthubschrauber C7 zur weiteren Behandlung ins LKH Klagenfurt.