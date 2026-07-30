Gleitschirm klappt plötzlich zusammen: Pilot muss im Ossiacher See notlanden

Ein Gleitschirmpilot musste am Donnerstag seinen Notschirm auslösen, nachdem sein Schirm plötzlich zusammengeklappt war. Die Rettung kam schließlich ausgerechnet von zwei Stand-up-Paddlern.

Ein Flug über Kärntens beliebten Ossiacher See hat am Donnerstag, dem 30. Juli, ein unerwartetes Ende genommen. Ein 27-jähriger Gleitschirmpilot geriet während eines Flugmanövers in eine gefährliche Situation. Sein Schirm verlor plötzlich die Stabilität, nur Sekunden später musste er den Notschirm auslösen.

Gleitschirm klappt während des Fluges zusammen

Der 27-Jährige war von der Gerlitzen gestartet und befand sich auf dem Weg zum Landeplatz in Annenheim. Während eines Flugmanövers geriet das Leinenwerk seines Gleitschirms in Unordnung. Dadurch klappte der Schirm zusammen und der Pilot verlor die Kontrolle. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und löste sofort seinen Notschirm aus.

Notlandung im Ossiacher See

Trotz des Notschirms konnte der Pilot nicht mehr das Ufer erreichen. Er musste schließlich in der Westbucht des Ossiacher Sees notwassern. Glück im Unglück: Zwei Stand-up-Paddler, die sich zufällig ganz in der Nähe befanden, bemerkten den Vorfall sofort. Sie eilten dem Mann zu Hilfe, holten ihn aus dem Wasser und brachten ihn sicher ans Ufer. Der 27-Jährige überstand den Zwischenfall unverletzt. Auch der Gleitschirm konnte aus dem Wasser geborgen werden und blieb nach Angaben der Polizei unbeschädigt.