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Bild auf 5min.at zeigt einen Traktor und eine Kerze
Am Mittwoch verlor ein junger Kärntner in Tirol bei einem tragischen Unfall sein Leben.
St. Johann/Tirol
30/07/2026
Unglück

Tragisch: Junger Kärntner (16) verlor bei Traktorunfall sein Leben

Nach dem tödlichen Traktorunfall in Tirol herrscht nun traurige Gewissheit: Das Opfer war ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Hermagor.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(190 Wörter)
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Nach dem tragischen Traktorunfall in Tirol ist nun bekannt geworden, dass das Todesopfer aus Kärnten stammt. Wie die Polizei Tirol gegenüber 5 Minuten bestätigte, kam der 16-Jährige aus dem Bezirk Hermagor und arbeitete in Tirol.

Gespann stürzte in Bachbett

Der tödliche Unfall ereignete sich am Mittwoch (29. Juli) gegen 17 Uhr in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel). Der Jugendliche war mit einem Traktor und zwei Anhängern auf der Hochkönigbundesstraße unterwegs, als es passierte: Plötzlich kam er mit dem Traktor über den Fahrbahnrand und stürzte in das Bachbett der Fieberbrunner Ache. Der Unfall hatte tragische Folgen: Für den 16-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlitt tödliche Verletzungen.

Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz standen die Rettung, mehrere Ortsstellen der Wasserrettung, die Feuerwehr St. Johann in Tirol, der Bezirksfeuerwehrinspektor, ein Kriseninterventionsteam sowie die Polizei. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. „Die Ermittler sind noch mit dem Abklären des Sachverhalts beschäftigt“, so ein Pressesprecher der Polizei Tirol gegenüber 5 Minuten.

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