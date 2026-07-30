37 Grad und vereinzelte Gewitter: So gestaltet sich der Freitag in Kärnten

Der Freitag bringt strahlenden Sonnenschein und große Hitze mit Höchstwerten von bis zu 37 Grad nach Kärnten.

Der Freitag steht im Zeichen von intensivem Sonnenschein und hoher Hitze. Während die Temperaturen in der Früh abseits der Innenstadtlagen mit 14 bis 17 Grad in Kärnten noch weitgehend angenehm sind, klettert das Thermometer im Tagesverlauf nach oben.

Heißer Tag, Gewitter möglich

„Mit Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad dürfte es der vorerst heißeste Tag der aktuellen Hitzewelle werden“, schildern die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Verlauf des Nachmittags bilden sich über den Bergen Quellwolken, wobei lokale Wärmegewitter weitgehend auf den äußersten Westen sowie die Nockberge beschränkt bleiben. Zusätzlich frischt am Nachmittag südlicher Wind auf.