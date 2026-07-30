Bestandsaufnahme zeigt: Kärntens Umweltmaßnahmen greifen

Das Papier liefert eine detaillierte Bestandsaufnahme zur Umweltqualität, zeigt aktuelle Belastungen sowie umgesetzte Maßnahmen auf und präsentiert zukünftige Handlungsfelder. „Umweltschutz ist Lebensqualität. Er bedeutet sauberes Wasser, gesunde Böden, intakte Natur, weniger Belastung und mehr Sicherheit vor Naturgefahren“, betont Umwelt-, Natur- und Klimaschutz-Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ).

Verständliches Nachschlagewerk

Der Bericht deckt ein breites Themenspektrum ab: Von Wasser und Klima über Boden und Kreislaufwirtschaft bis hin zu Naturschutz sowie -gefahren. Federführend erarbeitet hat ihn die Abteilung 8 (Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination). Dabei arbeitete sie eng mit weiteren Unterabteilungen wie der Energiewirtschaft und Raumordnung zusammen „Der Umweltbericht ist kein Bericht für die Schublade. Er zeigt klar, wo Kärnten steht, wo Maßnahmen wirken und wo wir weiter konsequent dranbleiben müssen“, so Lagger-Pöllinger Auch wurde er so aufbereitet, dass er nicht nur Fachleuten, sondern auch Gemeinden, Schulen sowie interessierten Bürgern als verständliches Nachschlagewerk dient.

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger

Maßnahmen wirken

Dass Kärntens Umweltmaßnahmen greifen, belegen Zahlen: Seit 2005 sanken die Treibhausgase um 32,5 Prozent. In zehn KLAR!-Regionen bereiten sich zudem Gemeinden und Einwohner auf die Folgen der Klimaveränderung vor. Die Maßnahmen reichen von Hitzeschutz und Starkregenvorsorge bis hin zu klimafitter Infrastruktur. Unterstützung erhalten sie dabei von den KEM-Regionen, dem e5-Programm und vielen weiteren Initiativen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Gewässern – oder besser: der Trinkwasserversorgung, dem Grundwasserschutz und der Qualität der Seen und Fließgewässer. Ein laufendes Monitoring hilft dabei, Veränderungen frühzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern. „Wir müssen hinschauen, bevor die Probleme größer werden“, betont Lagger-Pöllinger. Auch der sparsame Umgang mit Boden ist ein zentrales Zukunftsthema, zum Beispiel die Altlastenbearbeitung, Flächenwidmung und Bodenfunktionsbewertung.

Lagger-Pöllinger: „Genau darum geht es“

„Mir ist wichtig, dass der Umweltbericht nicht abstrakt bleibt. Hinter jeder Zahl steht eine konkrete Frage: Was bedeutet das für die Menschen in Kärnten? Sauberes Wasser, weniger Lärm, Schutz vor Hochwasser und Hitze, weniger Abfall, eine intakte Natur und verlässliche Daten für die Gemeinden – das sind die konkreten Fragen, die uns beschäftigen. Genau darum geht es: Umweltpolitik muss im Alltag spürbar sein“, erklärt die Landesrätin abschießend.