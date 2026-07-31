Stadtgemeinde Wolfsberg investiert in neue Sandkiste mit Sonnenschutz

Die Stadtgemeinde Wolfsberg investiert rund 8.000 Euro in den Kapuzinerspielplatz. Die Bauhofmitarbeiter bauten die neue Sandkiste eigenhändig auf und befüllten sie mit 5.000 Kilo Sand.

Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher des Kapuzinerspielplatzes gibt es erfreuliche Neuigkeiten: Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben eine neue Sandkiste samt integrierter Beschattung errichtet. Die Stadtgemeinde Wolfsberg investierte insgesamt rund 8.000 Euro in die Erneuerung und Aufwertung des beliebten Spielbereichs.

5.000 Kilogramm frischer Sand

Auslöser für die Maßnahme war eine TÜV-Beanstandung im April dieses Jahres, bei der ein baldmöglichster Austausch der alten Palisadenholz-Sandkiste festgestellt worden war. Auf Initiative von Bürgermeister Alexander Radl wurde die Erneuerung direkt mit einem Sonnenschutz kombiniert. Die Bauhofmitarbeiter konstruierten die Anlage eigenhändig und befüllten sie mit rund 5.000 Kilogramm frischem Sand. Der neue Sonnenschutz sorgt vor allem in den Sommermonaten für höheren Komfort und schützt die Kinder vor direkter Sonneneinstrahlung. „Ich wurde bei einem Termin vor Ort von zwei Müttern angesprochen, die sich eine Beschattung über der Sandkiste gewünscht haben. Ich bin sofort aktiv geworden. Gerade jetzt, wo die Sonne oft erbarmungslos scheint, ist ein entsprechender Schutz für unsere Kinder besonders wichtig“, erklärt Bürgermeister Alexander Radl.

Aufgreifung von Anregungen aus der Bevölkerung

Mit der Umsetzung konnte die Aufenthaltsqualität auf dem Spielplatz gesteigert werden. Zudem unterstreicht das Projekt die rasche Aufgreifung von Anregungen aus der Bevölkerung. Seitens der Stadtgemeinde Wolfsberg geht ein Dank an die Mitarbeiter des Bauhofes für die fachgerechte Planung und Ausführung.