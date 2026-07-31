Die politische Aufarbeitung der umstrittenen Verkäufe von Kärntner Landesvermögen hat begonnen. Der Untersuchungsausschuss hielt seine erste Sitzung ab – nun steht fest, wie es in den kommenden Wochen weitergeht.

Der Untersuchungsausschuss zur Veräußerung von Kärntner Landesvermögen hat am Mittwoch (29. Juli) seine erste Sitzung abgehalten. Damit ist der offizielle Startschuss für die Aufarbeitung der Verkäufe des ehemaligen Landesjugendheims Görtschach und des Feriendorfs Ossiacher See gefallen. Bereits Mitte Oktober könnten die ersten Auskunftspersonen befragt werden.

Stellvertreter und Rechtsbeistand gewählt

Den Vorsitz führt FPÖ-Klubobmann Erwin Angerer. In der konstituierenden Sitzung wurde außerdem FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Reiner zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Als Rechtsbeistand des Untersuchungsausschusses fungiert künftig der ehemalige Senatspräsident des Oberlandesgerichts Graz, Hermann Luger. Sein Stellvertreter ist der frühere Verwaltungsrichter Wolfgang Lackner.

So geht es nun weiter

Die nächste Sitzung ist für 12. August angesetzt. Dann sollen die Beweisbeschlüsse zu den beiden Untersuchungsgegenständen – dem ehemaligen Landesjugendheim Görtschach und dem Feriendorf Ossiacher See – gefasst werden. Anschließend werden die betroffenen Stellen, insbesondere das Land Kärnten, aufgefordert, die benötigten Unterlagen bereitzustellen. Die Frist dafür läuft laut FPÖ bis 23. September. Gehen die Akten planmäßig ein, könnten laut Angerer ab Mitte Oktober die ersten Auskunftspersonen befragt werden.

Darum geht es im U-Ausschuss

Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob beim Verkauf des ehemaligen Landesjugendheims Görtschach und des Feriendorfs Ossiacher See sowie bei der Wahrnehmung von Beteiligungs- und Aufsichtsrechten des Landes alles ordnungsgemäß abgelaufen ist. Ursprünglich war auch der Flughafen Klagenfurt Teil des Untersuchungsgegenstands. Dieser wurde nach rechtlichen Einwänden jedoch wieder aus dem U-Ausschuss gestrichen.

Grüne kritisieren Ausklammerung des Flughafens

Kritik kommt von den Grünen. Landessprecherin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer hält es für unverständlich, dass ausgerechnet der Flughafen Klagenfurt nicht untersucht wird. Dort seien nach der Rückabwicklung mehr als 30 Millionen Euro an öffentlichen Geldern geflossen. Wer eine lückenlose Aufklärung fordere, müsse auch diesen Bereich miteinbeziehen, so Voglauer. Sie wirft der FPÖ vor, den Untersuchungsgegenstand zu eng gewählt zu haben und dadurch den größten finanziellen Brocken auszuklammern. „Ein Untersuchungsausschuss ist kein Wunschkonzert. Wer es mit Aufklärung ernst meint, kann sich nicht nur jene Themen aussuchen, die in die eigene Geschichte passen. Das ist keine ernsthafte Kontrollarbeit, sondern soll vor allem Empörung erzeugen“, findet Voglauer klare Worte.