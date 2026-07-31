Kunsthandwerksmarkt Ossiach lockt heuer mit neuen Attraktionen

130 Kunsthandwerker aus acht Ländern und ein Ringelspiel aus alten Badewannen: Der Kunsthandwerksmarkt in Ossiach wartet heuer mit einigen Besonderheiten auf.

Wer gerne durch Kunsthandwerksmärkte schlendert, sollte sich den 13. bis 16. August vormerken. Dann verwandelt sich Ossiach wieder in einen Treffpunkt für Kunsthandwerker aus ganz Europa.

130 Aussteller mit dabei

Rund 130 Aussteller aus acht Ländern präsentieren ihre handgefertigten Arbeiten – von Keramik und Holz über Glas und Metall bis hin zu Leder und Textilien. Der traditionsreiche Kunsthandwerksmarkt zählt seit Jahrzehnten zu den größten seiner Art in Kärnten. Besucher haben die Möglichkeit, mit den Künstlern persönlich ins Gespräch zu kommen und Unikate direkt von ihren Herstellern zu erwerben.

Das ist heuer neu

Neu ist heuer das „Karussell der Fundgegenstände“. Das außergewöhnliche Ringelspiel besteht aus alten Badewannen, Kisten, Tonnen oder Fahrradteilen und wird nicht elektrisch, sondern von Jugendlichen und Erwachsenen mit Fahrrädern angetrieben. Ebenfalls Premiere feiern die „Kleinkunst-Inseln“. Auf vier kleinen Bühnen, die über das Marktgelände verteilt sind, sorgen regionale Künstler mit Musik, Artistik, Jonglage, Zauberei und weiteren Darbietungen für Unterhaltung.

Handwerk trifft auf Unterhaltung

Auch abseits der Verkaufsstände ist einiges los. Clownin Martha Labil mischt sich während des gesamten Marktes mit wechselnden Figuren unter die Besucher und sorgt gemeinsam mit Live-Musik für eine besondere Atmosphäre.