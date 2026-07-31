Skip to content
Region auswählen:
/ ©boutdumonde
Das Bild auf 5min.at zeigt das "Karussell der Fundgegenstände".
Heuer neu beim Kunsthandwerksmarkt in Ossiach ist das "Karussell der Fundgegenstände".
Ossiach
31/07/2026
Ab 13. August

Kunsthandwerksmarkt Ossiach lockt heuer mit neuen Attraktionen

130 Kunsthandwerker aus acht Ländern und ein Ringelspiel aus alten Badewannen: Der Kunsthandwerksmarkt in Ossiach wartet heuer mit einigen Besonderheiten auf.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Wer gerne durch Kunsthandwerksmärkte schlendert, sollte sich den 13. bis 16. August vormerken. Dann verwandelt sich Ossiach wieder in einen Treffpunkt für Kunsthandwerker aus ganz Europa.

130 Aussteller mit dabei

Rund 130 Aussteller aus acht Ländern präsentieren ihre handgefertigten Arbeiten – von Keramik und Holz über Glas und Metall bis hin zu Leder und Textilien. Der traditionsreiche Kunsthandwerksmarkt zählt seit Jahrzehnten zu den größten seiner Art in Kärnten. Besucher haben die Möglichkeit, mit den Künstlern persönlich ins Gespräch zu kommen und Unikate direkt von ihren Herstellern zu erwerben.

Das ist heuer neu

Neu ist heuer das „Karussell der Fundgegenstände“. Das außergewöhnliche Ringelspiel besteht aus alten Badewannen, Kisten, Tonnen oder Fahrradteilen und wird nicht elektrisch, sondern von Jugendlichen und Erwachsenen mit Fahrrädern angetrieben. Ebenfalls Premiere feiern die „Kleinkunst-Inseln“. Auf vier kleinen Bühnen, die über das Marktgelände verteilt sind, sorgen regionale Künstler mit Musik, Artistik, Jonglage, Zauberei und weiteren Darbietungen für Unterhaltung.

Handwerk trifft auf Unterhaltung

Auch abseits der Verkaufsstände ist einiges los. Clownin Martha Labil mischt sich während des gesamten Marktes mit wechselnden Figuren unter die Besucher und sorgt gemeinsam mit Live-Musik für eine besondere Atmosphäre.

Termin Kunsthandwerksmarkt Ossiach:

  • Wann: 13. bis 16. August, 10 bis 21 Uhr (Sonntag bis 20 Uhr)
  • Wo: Ossiacher Zentrum am Parkplatz vor der Tourist Information Ossiach
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at