Das sind heute Kärntens Hitze-Hotspots – und wo es krachen soll

Heute wird's auch in Kärnten richtig heiß. Während die Städte unter der Hitze stöhnen, könnten sich in den Bergen am Nachmittag einzelne Gewitter bilden. Für den Villacher Kirchtag gibt es hingegen gute Nachrichten.

Heute erreicht die Hitzewelle in Kärnten ihren ersten Höhepunkt.

Heute erreicht die Hitzewelle in Kärnten ihren ersten Höhepunkt.

Der Sommer nimmt heute in Kärnten wieder ordentlich Fahrt auf. „Wir haben heute den ersten Höhepunkt der Hitzewelle“, erklärt Meteorologe Alexander Hedenig von der GeoSphere Austria am Freitag (31. Juli) im Gespräch mit 5 Minuten. Neben heißen Temperaturen ist auch mancherorts mit Wärmegewittern zu rechnen.

Das sind Kärntens Hitze-Hotspots

Die höchsten Temperaturen werden am Freitag in den klassischen Hitze-Hotspots des Landes erwartet. 36 Grad dürften demnach unter anderem in Klagenfurt, Villach, St. Andrä und Feldkirchen erreicht werden. Noch etwas heißer könnte es vereinzelt in Ferlach sowie im Raum Villach werden. Dort sind 37 Grad laut dem Wetterexperten nicht ausgeschlossen.

Gewitter vor allem in den Bergen

Während es im Klagenfurter Becken voraussichtlich trocken bleibt, können sich am Nachmittag im Bergland einzelne Gewitter entwickeln. Betroffen sein könnten laut Hedenig vor allem die Karnischen Alpen, die Hohen Tauern, die Nockberge, die Gurktaler Alpen sowie der Norden Unterkärntens. „Vor allem Wanderer sollten aufpassen“, betont der Meteorologe. Gegen Abend sollen die Gewitter wieder abklingen.

Gute Nachrichten für Villacher Kirchtag

Wer heute den Villacher Kirchtag besucht, kann nach aktuellem Stand aufatmen. Zwar könnte der Wind zeitweise etwas böig auffrischen, Regen oder Gewitter sind dort aber eher nicht zu erwarten. „Sehr wahrscheinlich wird’s dort trocken bleiben“, erklärt Hedenig. Wer sich zur Erfrischung lieber ins kühle Nass stürzt, kann neben Strand- und Freibädern hier auch kostenlos Abkühlung finden: Hitzewelle rollt an: Hier könnt ihr euch in Kärnten kostenlos abkühlen.

Auch die Nacht bringt kaum Abkühlung

An eine angenehme Nachtruhe ist vor allem in den Kärntner Städten jedoch kaum zu denken. Für Klagenfurt und Villach prognostiziert die GeoSphere Austria erneut eine Tropennacht, bei der die Temperaturen selbst in den Nachtstunden nicht unter 20 Grad sinken.

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Hitzeschutzplan aktiviert

Da die Hitzewelle wohl noch bis weit in die nächste Woche hinein anhalten wird, hat das Land Kärnten den Hitzeschutzplan aktiviert. Damit greifen konkrete Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen – im Fokus stehen vor allem ältere Menschen, Kinder und chronisch kranke Personen.