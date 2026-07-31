Strenge Regeln: Darum werden am Wörthersee kaum neue Boote zugelassen

An schönen Sommertagen herrscht auf dem Wörthersee reger Bootsverkehr. Mehr als 1.000 Motorboote sind dort zugelassen. Hier erfährst du, wie die Lizenzen verteilt sind – und warum kaum neue vergeben werden.

Der Wörthersee ist nicht nur eines der beliebtesten Bade- und Freizeitziele Kärntens, sondern auch ein viel befahrener See. Mehr als 1.000 Boote mit einer Motorleistung ab 4,4 Kilowatt sind derzeit registriert. Aktuelle Zahlen des Projekts „Seendialog Wörthersee“ zeigen nun, wie sich die Bootslizenzen verteilen – und warum die Zahl der Motorboote nicht beliebig wachsen kann.

Die meisten Lizenzen entfallen auf Privatboote

Insgesamt sind am Wörthersee 1.069 Bootslizenzen vergeben. Den größten Anteil machen Privatpersonen aus: Rund 830 Lizenzen entfallen auf private Motorboote. Dazu kommen mehr als 90 gewerblich genutzte Boote, etwa für die Linienschifffahrt. Weitere über 110 Lizenzen sind für Einsatzorganisationen wie Wasserrettung und Feuerwehr reserviert, rund zehn für Fischereiaufsicht und Netzfischerei.

Keine neuen Motorboote

Die Anzahl der Motorbootlizenzen ist am Wörthersee strikt begrenzt. „Das ist deutlich strenger geregelt als an anderen Seen“, heißt es seitens des Seendialogs. Für Boote mit einer Leistung ab 4,4 Kilowatt gilt eine fixe Obergrenze. Neue Zulassungen sind daher nur möglich, wenn eine bestehende Lizenz frei wird oder übertragen werden kann. Keine Begrenzung gibt es hingegen für Boote mit geringerer Motorleistung. Laut Seendialog nimmt deren Zahl in den vergangenen Jahren deutlich zu. Im Vergleich zu anderen Seen gelten am Wörthersee dafür vergleichsweise wenige zeitliche Einschränkungen. Es gibt keine generellen Sommersperren sowie keine allgemeinen Nacht-, Sonn- oder Feiertagsfahrverbote.

Darum wurde der Seendialog ins Leben gerufen

Die aktuellen Zahlen wurden im Rahmen des Seendialogs Wörthersee veröffentlicht. Das Beteiligungsprojekt wurde vom Bundesministerium und dem Land Kärnten ins Leben gerufen, um den Wörthersee langfristig als Natur-, Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum zu sichern. Hintergrund ist der steigende Nutzungsdruck auf den See. Neben zunehmenden Verbauungen der Ufer gelten auch der Bootsverkehr und Wassersport als Faktoren, die das empfindliche Ökosystem belasten können. Gleichzeitig setzt der Klimawandel den See durch steigende Wassertemperaturen zusätzlich unter Druck. Gemeinsam erarbeitete Maßnahmen sollen helfen. Der Wörthersee-Dialog erklärt dazu:

Der Wörthersee ist Erholungsraum und Naturjuwel zugleich. Umso wichtiger ist die Frage, wie unterschiedliche Nutzungen und der Schutz des Sees langfristig gut miteinander in Einklang gebracht werden können.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 11:08 Uhr aktualisiert