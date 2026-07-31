Bakterien im Trinkwasser: Kärntner Gemeinde erlässt Abkochgebot

Nach dem Nachweis von Bakterien im Trinkwasser einer Kärntner Gemeinde gilt ab sofort ein Abkochgebot. Die Gemeinde warnt vor Gesundheitsgefahren.

Wichtige Information für zahlreiche Haushalte in der Marktgemeinde Klein St. Paul: Bei einer bakteriologischen Untersuchung wurden Bakterien im Trinkwasser der Gemeindewasserversorgungsanlage von der Ortstafel Wieting bis Mösel festgestellt.

Trinkwasser verunreinigt

Darauf macht die Freiwillige Feuerwehr Wieting auf Facebook aufmerksam und verweist auf eine Mitteilung der Marktgemeinde Klein St. Paul vom Freitag, 31. Juli. Demnach wurde bei der routinemäßigen Überprüfung festgestellt, dass das Trinkwasser an mehreren Entnahmestellen aufgrund von Bakterien derzeit nicht ohne Weiteres getrunken werden sollte.

Wasser vor dem Trinken abkochen

Bis die Wasserqualität wieder einwandfrei ist, gilt folgende Vorsichtsmaßnahme: „Das Wasser darf nur in abgekochtem Zustand konsumiert werden!“, appelliert die Marktgemeinde Klein St. Paul. Das bedeutet konkret, dass Trinkwasser vor dem Konsum mindestens drei Minuten lang bei Siedetemperatur abgekocht werden soll. Für die Körperpflege, das Abwaschen oder die Kleidungsreinigung kann das Wasser laut Gemeinde hingegen weiterhin bedenkenlos verwendet werden.

Gemeinde arbeitet an einer Lösung

Die Marktgemeinde betont, dass bereits Maßnahmen gesetzt werden, um die Wasserversorgung rasch wieder in einen einwandfreien Zustand zu bringen. Sobald ein Gutachten bestätigt, dass das Trinkwasser wieder bedenkenlos verwendet werden kann, sollen die betroffenen Wasserbezieher umgehend informiert werden.

Gesundheitsrisiken nicht unterschätzen

Laut der Mitteilung kann der Konsum des verunreinigten Wassers zu gesundheitlichen Beschwerden wie Brechdurchfall oder Magen-Darm-Reizungen führen. Besonders Kleinkinder, Säuglinge sowie ältere und chronisch kranke Menschen gelten als gefährdet. Die Gemeinde ersucht alle betroffenen Wasserbezieher um Verständnis und darum, das Abkochgebot bis auf Weiteres unbedingt einzuhalten.