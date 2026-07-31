Teures Tanken: Kärntner Spritpreise stiegen im Juli deutlich an

Viele Kärntner haben es im Juli an der Zapfsäule bereits bemerkt: Tanken war deutlich teurer als noch im Juni. Vor allem Diesel legte kräftig zu. Eine aktuelle Auswertung zeigt, wie stark die Preise gestiegen sind.

Wer im Juli in Kärnten tanken musste, hat das im Geldbörsel deutlich gespürt. Sowohl Diesel als auch Superbenzin kosteten mehr als noch im Juni. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der E-Control.

Vor allem Diesel spürbar teurer

Der Medianpreis für einen Liter Diesel lag im Juli bei 1,895 Euro und damit um 11,1 Cent höher als im Juni. Für einen Liter Eurosuper mussten Autofahrer im Schnitt 1,787 Euro bezahlen – ein Plus von 8,7 Cent gegenüber dem Vormonat.

Irankrieg ließ Spritpreise steigen

Als Grund für den Anstieg nennt der VCÖ unter anderem die neuerliche Eskalation des Kriegs im Nahen Osten. Dennoch lagen die Dieselpreise im Juli noch unter dem Niveau der Monate März, April und Mai.

VCÖ fordert Maßnahmen gegen hohen Spritverbrauch

Der VCÖ sieht die steigenden Spritpreise als Anlass, erneut Maßnahmen zur Senkung des Treibstoffverbrauchs zu fordern. Dazu zählen unter anderem mehr Anreize für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften, der Ausbau der Radinfrastruktur sowie niedrigere Tempolimits. Dazu erklären die Mobilitätsexperten:

Tempolimit 120 statt 130 auf Autobahnen und Tempolimit 80 statt 100 auf Freilandstraßen reduzieren laut Umweltbundesamt gemeinsam den jährlichen Spritverbrauch in Österreich um 120 Millionen Liter und damit die Spritkosten bei aktuellen Preisen um rund 230 Millionen Euro pro Jahr. Eine noch größere Ersparnis bringt Tempolimit 100 auf Autobahnen: Gemeinsam mit Tempo 80 auf Freilandstraßen würde der Spritverbrauch um 270 Millionen Liter pro Jahr sinken und die Spritkosten um rund 520 Millionen Euro reduzieren.

VCÖ empfiehlt spritsparendes Fahren

Nach Berechnungen der Mobilitätsorganisation könnten Autofahrer zudem deutlich sparen, wenn der durchschnittliche Verbrauch sinkt. Würde dieser von derzeit rund 6,5 Litern auf fünf Liter pro 100 Kilometer reduziert, ließen sich laut VCÖ bei den aktuellen Spritpreisen rund drei Euro pro 100 Kilometer einsparen.