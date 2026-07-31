Feuerwehr unterstützte Rotes Kreuz bei Personenrettung in Brückl

In den frühen Morgenstunden wurde die Freiwillige Feuerwehr Brückl gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt zu einer Personenbergung im Ortsgebiet alarmiert.

Vor Ort leisteten die Einsatzkräfte Unterstützung für die Rettungsdienste. „Die Feuerwehren unterstützten das Rote Kreuz bei der Rettung der betroffenen Person. Nach der erfolgreichen Bergung wurde die Person an das Rote Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben“, heißt es seitens der Wehr.

Person der Rettung übergeben

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzorganisationen konnte die betroffene Person zügig dem Rettungsdienst für die weitere Versorgung übergeben werden. Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.