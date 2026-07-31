Junior-Ranger-Ausbildung im Nationalpark Hohe Tauern abgeschlossen

15 Jugendliche haben ihre Ausbildung im Nationalpark Hohe Tauern abgeschlossen. Zwei Wochen lang sammelten sie Praxiserfahrung in der Natur. Zum Abschluss überreichte die Politik die Urkunden.

Zwei Wochen lang haben 15 Jugendliche den Nationalpark Hohe Tauern erkundet. Im Rahmen des Ausbildungsprogramms beschäftigten sie sich intensiv mit Tieren, Pflanzen, Geologie und Gletschern des Schutzgebiets. Zum feierlichen Abschluss überreichten Bundesminister Norbert Totschnig und Nationalparkreferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger den Jugendlichen ihre Urkunden.

Naturerlebnis und praktische Vermittlung

Das Programm kombinierte theoretisches Wissen mit praktischen Übungen, Wanderungen und Bergerfahrungen im Schutzgebiet. Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger hob die Bedeutung der praktischen Erfahrung hervor: „Die Junior-Rangerinnen und Ranger zeigen, wie wertvoll es ist, wenn junge Menschen die Natur nicht nur aus Büchern kennen, sondern direkt draußen erleben. Wer im Nationalpark unterwegs ist, Tiere beobachtet, Pflanzen bestimmt und Zusammenhänge versteht, entdeckt seine Heimat mit neuen Augen. Genau solche Erfahrungen prägen und sie machen jungen Menschen Mut, ihren Interessen und Talenten nachzugehen und selbst positive Beispiele für einen sorgsamen Umgang mit der Natur zu sein.“

Austausch im BIOS-Nationalparkzentrum

Ein zentraler Programmpunkt war der Besuch von Bundesminister Norbert Totschnig im BIOS-Nationalparkzentrum Mallnitz, wo er sich mit den Jugendlichen über ihre Erfahrungen austauschte und gratulierte. Totschnig: „Nationalparks sind ein Generationenprojekt. Daher ist es wichtig, dass bereits Jugendliche die Gelegenheit bekommen, altersgemäß einen greifbaren Bezug zur Natur und natürlichen Abläufen zu bekommen. Das Junior-Ranger-Programm der Hohen Tauern wird bereits seit vielen Jahren voll Engagement und Professionalität vom Team der Kärntner Nationalparkverwaltung organisiert. Es freut mich, dass dieser Funke der Begeisterung offenbar wieder übergesprungen ist und ich gratuliere den frisch gebackenen Junior-Rangerinnen und -Rangern herzlich!“

Verantwortung für Umwelt und Natur

Auch Nationalparkdirektorin Barbara Pucker betonte das Anliegen der Initiative: „Die Mischung aus Theorie und Praxis, Wanderungen, Bergerlebnissen, Abenteuern und spielerischen Elementen macht diese Ausbildung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Unser Ziel ist es, den Jugendlichen zu vermitteln, wie wichtig es ist, Verantwortung für Natur und Umwelt zu übernehmen.“ Mit dem Erhalt der Zertifikate schlossen die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ausbildung offiziell ab.