Dreister Einbruch in Villach: Einbrecher stellten gesamtes Wohnhaus auf den Kopf

In der Draustadt Villach kam es in der zweiten Julihälfte zu einem schwerwiegenden Urlaubseinbruch. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Während die Bewohner im Urlaub waren, schlugen Kriminelle zu und verwüsteten das Haus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Während die Bewohner im Urlaub waren, schlugen Kriminelle zu und verwüsteten das Haus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen dem 19. und dem 31. Juli 2026. Die Einbrecher gingen dabei äußerst gründlich und skrupellos vor: Systematisch durchsuchten sie im gesamten Gebäude sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach wertvoller Beute. Das Haus wurde von den Tätern komplett auf den Kopf gestellt.

Goldschmuck und Silberbesteck erbeutet

Der Beutezug der Kriminellen war erfolgreich. Nach ersten Erhebungen der am Tatort eingetroffenen Polizeikräfte fielen den Tätern hochwertiger Goldschmuck sowie edles Silberbesteck in die Hände. Mit dem Diebesgut konnten die Einbrecher anschließend unerkannt entkommen. Die genaue Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch Gegenstand akribischer Ermittlungen. Die Spurensicherung war vor Ort, um eventuelle DNA-Spuren oder Fingerabdrücke der Täter zu sichern.

Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung

Die Polizei Villach ermittelt auf Hochtouren und bittet Anrainer oder Passanten, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen – wie fremde Personen oder unbekannte Fahrzeuge in der Nachbarschaft – gemacht haben, sich umgehend zu melden.