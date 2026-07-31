Unwetter über Kärnten: Orange Warnstufe ausgerufen, Kirchtag geräumt

Wie bereits angekündigt, wurde der Freitag nicht nur ein unglaublich warmer Tag, auch die Gewitterwahrscheinlichkeit stieg am Nachmittag an. „Am Nachmittag nimmt die Gewitteraktivität weiter zu. Der Schwerpunkt reicht von Vorarlberg über Tirol – wo die kräftigsten Entwicklungen erwartet werden – weiter über Kärnten und die Steiermark bis in die Rax-Schneeberg- und Wechselregion sowie stellenweise auch ins Waldviertel“, hieß es schon in den Morgenstunden von Skywarn Austria, welche Kärnten mit der Warnstufe „Gelb“ einfärbten.

„Orange“ Warnstufe

Die Unwetterzentrale Österreich – kurz UWZ – gab dem südlichsten Bundesland für mehr als die Hälfte des Landes sogar die orange Warnstufe. „Die Hauptgefahr geht dann aber von Sturmböen aus“, hieß es. Die besagten Böen trafen dann am Nachmittag ein: Auch der Villacher Kirchtag ist betroffen.

Kirchtag evakuiert

Aufgrund einer heranziehenden Gewitterzelle mit heftigem Wind musste das Kirchtagsgelände beim Rathausplatz geräumt werden. Nachdem zunächst aus Sicherheitsgründen nur der Rathausplatz gesperrt wurde, hat der Sicherheits-Einsatzstab nun die Räumung des gesamten Kirchtagsgeländes angeordnet. Grund für die Entscheidung ist eine aktuelle Prognose der GeoSphere Austria – wir haben berichtet. Demnach werden in Villach Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde erwartet. In anderen Teilen des Landes hagelt es bereits, wie ein Leser meldet.

©UWZ