Feuerwehreinsatz in Gmünd: Baum blockierte die Fahrbahn

Die Feuerwehr Gmünd wurde am Freitag per stillem Alarm gerufen. Wegen eines umgestürzten Baumes stand das Team mit der Polizei im Einsatz, um den Verkehrsweg zu sichern.

Am Freitag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd in Kärnten um 15:25 Uhr per stillem Alarm zu einem Unwettereinsatz gerufen. Unter dem Einsatzstichwort „T Unwetter 1 – Baum auf Fahrbahn“ rücke das Team der Feuerwehr umgehend mit dem SLF-A aus, um eine durch ein Hindernis blockierte Straße rasch wieder für den Verkehr freizumachen. Neben der Feuerwehr Gmünd stand auch die Polizei im Einsatz. Durch das Eingreifen aller Beteiligten konnte der Einsatz schnell wieder beendet werden.