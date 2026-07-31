Kollision beim Kreisverkehr: Radfahrerin bei Unfall in Wolfsberg verletzt

Ein Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Wolfsberg endete für eine 53-jährige Radfahrerin im Krankenhaus. Sie war vor einem Kreisverkehr mit einem verlangsamten Auto kollidiert und gestürzt.

Nach der Kollision mit einem PKW auf der Gemmersdorfer Straße musste eine Radfahrerin vom Rettungsdienst in das LKH Wolfsberg gebracht werden.

Nach der Kollision mit einem PKW auf der Gemmersdorfer Straße musste eine Radfahrerin vom Rettungsdienst in das LKH Wolfsberg gebracht werden.

Am Freitagvormittag kam es im Ortsgebiet von Wolfsberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Eine 62-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Wolfsberg hatte ihre Geschwindigkeit auf der Gemmersdorfer Straße (L 140) vor einem Kreisverkehr aufgrund des Verkehrs reduzieren müssen.

Mit Radfahrerin kollidiert

„Dabei querte plötzlich eine 53 Jahre alte Radfahrerin aus dem Bezirk Wolfsberg mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn und kollidierte mit dem PKW“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Die 53-jährige Bikerin stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort lieferte der Rettungsdienst die Verunglückte in das LKH Wolfsberg ein.