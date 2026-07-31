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Das Bild auf 5min.at zeigt ein umgestürztes Motorrad.
Die Polizei berichtet über den Unfall.
Greifenburg/Villach
31/07/2026
Polizeimeldung

Schwerer Motorradunfall bei Regen und Hagel in Greifenburg

Am Freitag stürzte ein Motorradfahrer bei Regen und Hagel auf der B 87 im Gemeindegebiet von Greifenburg. Nach der Touchierung einer Leitschiene erlitt der Lenker schwere Verletzungen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Am Nachmittag des 31. Juli verunglückte ein 49-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf der B 87 im Gemeindegebiet von Greifenburg. Der Mann geriet während der Fahrt in einer Kurve aufgrund von starkem Regen sowie Hagel an die Leitschiene, touchierte diese und stürzte in der Folge. „Er wurde schwer verletzt und musste vom Rettungshubschrauber ARA3 in das LKH Villach gebracht werden“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

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