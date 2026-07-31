Sturm überraschte Badegäste: Über 30 Personen aus Seenot gerettet

Heftige Gewitter haben am heutigen Nachmittag in ganz Kärnten zu zahlreichen Einsätzen auf den Seen geführt. Vor allem an den größeren Gewässern musste die Österreichische Wasserrettung (ÖWR) ausrücken, um insgesamt 34 Menschen aus der Seenot zu bergen.

Weissensee und Millstätter See

Der erste Notruf ging gegen 14:40 Uhr am Weissensee ein. Dort brachten die Einsatzkräfte der ÖWR Stockenboi gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Weissensee insgesamt fünf Personen in Sicherheit. Zudem wurden zwei Stand-up-Paddles (SUP) sowie ein Kajak geborgen. Eine zwischenzeitlich als vermisst gemeldete Person konnte wohlbehalten an Land angetroffen werden. Am Millstätter See verlief die Situation glimpflicher: Durch die rechtzeitigen Unwetterwarnungen durch die ÖWR-Einsatzstellen Döbriach und Ferndorf hatten die meisten Badegäste das Wasser bereits verlassen.

Schwerpunkte am Ossiacher und Faaker See

Kurz darauf erreichte das Wetter den Raum Villach. „Rund eine Stunde später traf die Unwetterfront auf den Villacher Raum. Am Faaker See – wir haben berichtet – und Ossiacher See mussten die Einsatzkräfte vermehrt ausrücken um zahlreiche Einsätze abzuarbeiten“, heißt es seitens des Landesverbandes der Wasserrettung. Am Ossiacher See barg die ÖWR Sattendorf drei Personen sowie zwei Wasserfahrzeuge und Sachgüter. Auch die ÖWR Villach sowie die örtlichen Feuerwehren standen im Dauereinsatz, um mehrere Schwimmer und Wassersportler zu retten, insgesamt arbeiteten sie sechs Einsätze ab. Besonders dramatisch war die Lage am Faaker See, wo viele Menschen vom plötzlichen Wetterumschwung überrascht wurden. Die ÖWR Faaker See rettete mit zwei Motorbooten und Unterstützung der FF Drobollach 22 Personen aus dem Wasser.

Einsätze bis nach Unterkärnten

Im weiteren Verlauf zog das Unwetter gen Osten über den Wörthersee und Unterkärnten. Die ÖWR-Teams in Velden, Bad Saag, Pörtschach, Krumpendorf und Klagenfurt verzeichneten ebenfalls mehrere Einsätze. In Keutschach am See holten die Rettungskräfte einen Schwimmer etwa 300 Meter vor dem Ufer aus dem Wasser. Am Klopeiner See wurden zwei Menschen gerettet, ein SUP geborgen sowie zahlreiche Badegäste rechtzeitig an Land begleitet.