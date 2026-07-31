Obduktionsbericht liefert Einblicke nach Wolfsabschuss

Mindestens 42 Wölfe wurden in Kärnten insgesamt abgeschossen. Aber wie lange bei

ungenauen Treffern ein angeschossenes Tier leiden muss, geht aus dem Obduktionsbericht der 5 Minuten exklusiv vorliegt nicht hervor.

Untersuchungsbericht

In Kärnten gilt grundsätzlich die Regelung: Wird ein Wolf erlegt, gehört die Beute dem Jäger – dieser darf das Tier auch ausstopfen lassen. In bestimmten Fällen landet ein Kadaver jedoch beim Veterinär für eine genaue Untersuchung. Bei einem dieser Abschüsse ist im Untersuchungsbericht zu lesen, dass auf das Tier mehrmals geschossen wurde. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass der Wolf nach einem ersten Treffer noch flüchten konnte, nachgesucht werden musste und erst durch weitere Schüsse erlegt werden konnte.

Obduktion Die Obduktion zeigt mehrere typische Schussverletzungen: Massive Schussverletzung am linken Vorderlauf mit einer etwa 6,5 × 4,5 cm

großen Wunde, hochgradiger Zerreißung des Gewebes und Trümmerfraktur

des proximalen Radius.

Schussbedingte Trümmerfraktur des linken Unterkiefers sowie der linken

Backenzähne (M2 und M3). Das Maul war stark mit Blut gefüllt.

Weitere Schussverletzung im Halsbereich (ventrale Halsregion) mit einer ca.

3,5 × 2,5 cm großen Weichteilverletzung und hochgradig zerfetzter

Halsmuskulatur.



⁠“Es kommt bei einem Abschuss oft auf Millimeter an“

Der Befund spricht für einen Wolf, der durch mehrere Schussverletzungen tödlich verletzt wurde. Die Kombination aus zerstörtem Vorderlauf, zertrümmertem Unterkiefer und schwerer Halsverletzung sei mit einem tödlichen Schusstrauma vereinbar. Der Bericht legt sich jedoch nicht darauf fest, wie viele Schüsse abgegeben wurden oder welche einzelne Verletzung unmittelbar tödlich war: Er fasst die Todesursache als „schussbedingtes spitzes Trauma“ zusammen. Mario Deutschmann, der Sprecher der Kärntner Jägerschaft, um Stellungnahme gebeten meinte dazu: „Es kommt bei einem Abschuss oft auf Millimeter an, damit ein Tier weidgerecht mit einem Schuss erlegt werden kann. Es kann natürlich vorkommen, dass nachgesucht werden muss. Das passiert aber auch wenn ein Stück Wild von einem Auto erfasst wird und verletzt in den Wald flüchtet, auch das ist für das Tier qualvoll, ganz vermeiden lassen sie solche Ereignisse nie.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 19:50 Uhr aktualisiert