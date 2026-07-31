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Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Türe.
Neben den Preisen komme es regelmäßig zu unsachgemäßen Beschädigungen.
Kärnten
31/07/2026
Schloss

Selbst ausgesperrt? Worauf Betroffene derzeit achten sollten

Bei zugefallenen Türen soll es in Kärnten aktuell vermehrt zu überteuerten Angeboten und unsachgemäßen Beschädigungen kommen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(237 Wörter)
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Tür unerwartet zugefallen? Im Notfall kommt es bei ausgesperrten Personen in Kärnten aktuell immer wieder zu dubiosen Schlüsseldienst-Angeboten, wie gegenüber 5 Minuten berichtet wird.

Fünf Fälle in einer Woche

Sicherheitstechniker Ben Rabl beobachtet in Kärnten aktuell eine deutliche Zunahme an Fällen, in denen Hilfesuchende geschädigt wurden: „Allein in den letzten Wochen gab es wiederholt Betroffene.“ Das Vorgehen folgt dabei meist einem ähnlichen Schema: Betroffene klicken laut ihm über Online-Suchmaschinen in der Eile oft auf die erstbesten Treffer – dahinter verbergen sich jedoch häufig Vermittlungszentralen oder Anbieter ohne jeglichen regionalen Bezug. „In einer Notsituation denken die meisten Menschen verständlicherweise nicht lange nach und wählen den ersten Treffer“, so Rabl. Vor Ort werden dann teils völlig überhöhte Beträge gefordert.

Das Bild zeigt einen Techniker.
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Ben Rabl sprach über das Thema.

Hoher Schaden

Neben den Preisen komme es regelmäßig zu unsachgemäßen Beschädigungen und weiteren finanziellen Schäden: In manchen Fällen sollen Türen stärker beschädigt worden sein, als es für eine fachgerechte Öffnung notwendig gewesen wäre. In manchen Situationen wurden zudem hohe Vorschüsse verlangt oder Teile abmontiert, ohne die Arbeit zu beenden, wie Rabl gegenüber 5 Minuten betont. Jene Fälle sollen zudem bereits bei der Polizei gemeldet worden sein, ergänzt er. Ebenso lohnt es sich bei einem unguten Gefühl zum Beispiel den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten zu kontaktieren.

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