10 Jahre 5 Minuten: Eine Feier voller Ehrungen, Gästen und Visionen

Am Donnerstag, den 30. Juli 2026 feierte das 5 Minuten Team einen eigenen kleineren Kirchtag. „Alles begann vor zehn Jahren hier in Villach, weswegen es selbstverständlich für uns ist, dass wir auch hier die Feier für die zehn Jahresfeierlichkeiten durchführen“, so Chefin Yvonne Schmid-Berger in ihrer Eröffnungsrede. Bundeskanzler Christian Stocker und Landeshauptmann Stv. Martin Gruber (ÖVP) eröffneten den 10 Jahres Kirchtag von 5 Minuten feierlich und betonten, dass 10 Jahre als Medienunternehmen eine beachtliche Zeit ist. Bürgermeister Günther Abel (SPÖ) hob in seiner Rede hervor, dass „der Zeitpunkt der Gründung vor zehn Jahren goldrichtig war und am Bus der Zeit“. Zu den Rednern gesellten sich Luca Burgstaller (SPÖ), WK-Spartenobmann Volkmar Fussi und Josef Ofner (FPÖ). Aus Klagenfurt reiste für die Feierlichkeiten Vizebürgermeister Patrick Jonke an.

Besondere Ehrung der Stadt Klagenfurt

5 Minuten feiert sein 10-jähriges Jubiläum: Zu diesem Anlass übergab Vizebürgermeister Patrick Jonke in Vertretung von Bürgermeister Christian Scheider den gläsernen Lindwurm der Landeshauptstadt. In nur zehn Jahren konnte sich das Online-Nachrichtenportal „5 Minuten“ zu einem Kommunikationsträger etablieren, der kaum mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken ist. Donnerstagabend ist 5 Minuten anlässlich des Jubiläums im Zuge einer großen Feier am Villacher Kirchtag der gläserne Lindwurm der Landeshauptstadt Klagenfurt übergeben worden. „Ich gratuliere ‚5 Minuten‘ im Namen der Landeshauptstadt Klagenfurt ganz herzlich zum 10-jährigen Jubiläum! Die schnelle und regionale Berichterstattung ist von großem Wert. Ihr seid ein echtes Aushängeschild für unsere Region!“, so Vizebürgermeister Patrick Jonke.

©Dietmar Wajand Yvonne Schmid-Berger wurde von Vizebürgermeister Patrick Jonke der gläserne Lindwurm der Landeshauptstadt Klagenfurt übergeben.

Zukunftsausblick

„Wir freuen uns über die Ehrung, die Besuche und Geschenke von Ehrengästen, Kunden, Freunden und Kollegen“, hebt Schmid-Berger hervor und unterstreicht, dass der Weg von 5 Minuten nur durch Leser möglich ist, die „Meldungen mit uns gemeinsam erstellen. Ein besonderer Dank auch an alle unsere Kunden, die ein Kärntner Unternehmen mit Werbeschaltungen unterstützen und so heimische Arbeitsplätze schaffen.“ So ist der Weg eines Regionalmediums mit Sitz in Kärnten ohne Paywall auch für die nächsten zehn Jahre gesichert und die Idee des kostenlosen Informationsdienstleisters bleibt zukunftsfähig.

Bildergalerie (c) Dietmar Wajand

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.07.2026 um 21:07 Uhr aktualisiert