Erst bis zu 34 Grad, dann Gewitter: Kärnten muss sich erneut auf Unwetter einstellen

Der Hochsommer zeigt sich einmal mehr von seiner extremen Seite. In Kärnten steigen die Temperaturen auf bis zu 34 Grad. Doch die Hitze bleibt nicht überall ungestört, am Nachmittag ziehen in mehreren Regionen Gewitter auf.

Hitze und Gewitter geben sich heute in Teilen Kärntens die Klinke in die Hand.

Hitze und Gewitter geben sich heute in Teilen Kärntens die Klinke in die Hand.

Zunächst dominiert in Kärnten die Sonne, doch im Laufe des Tages nimmt das Gewitterrisiko deutlich zu, so laut GeoSphere Austria. Vor allem in Teilen Oberkärntens und im Westen des Bundeslandes kann es am Nachmittag ungemütlich werden.

Hitze erreicht erneut ihren Höhepunkt

Schon am Vormittag scheint vielerorts die Sonne. Zwar ziehen regional erste Wolken auf, an den Temperaturen ändert das jedoch kaum etwas. Laut Prognose werden 29 bis 34 Grad erreicht, damit zählt der Samstag erneut zu den heißesten Tagen der Woche. Auch die Nacht bringt kaum Abkühlung. Die Temperaturen sinken lediglich auf 14 bis 20 Grad.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kräftige Hitzegewitter am Nachmittag

Mit der zunehmenden Hitze steigt auch die Gefahr von Gewittern. Besonders im westlichen Bergland sowie von den Nockbergen bis zur Pack können sich am Nachmittag kräftige Hitzegewitter entwickeln. Am Abend könnten die Gewitter schließlich auch das Klagenfurter Becken erreichen. Dabei sind lokal kräftiger Regen, Blitzschlag und Sturmböen nicht ausgeschlossen. Während es im Westen und in den Bergen häufiger krachen kann, bleiben viele andere Regionen Kärntens voraussichtlich trocken. Abseits der Gewitter weht nur schwacher Wind.