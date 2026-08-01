Tödlicher Unfall in Hermagor: Fußgänger (58) wurde von Auto erfasst

Tragödie in Hermagor: In der Nacht auf Samstag wurde ein 58-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Gailtal Straße von einem Auto erfasst. Im Krankenhaus erlag der Mann wenig später seinen schweren Verletzungen.

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Samstag in der Gemeinde Hermagor-Pressegersee. Ein Mann wollte im Bereich von Obervellach die B111 Gailtal Straße queren. Laut der Polizei kam es dabei im Freilandgebiet zu einer Kollision mit einer 30-jährigen Autofahrerin aus Ungarn.

Unfall nahm tödlichen Ausgang

„Der Mann wurde frontal vom Fahrzeug erfasst und erlitt schwerste Verletzungen“, teilen die Beamten der Polizeiinspektion Hermagor mit. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Dort verstarb er jedoch kurz nach Mitternacht an den Folgen seiner Verletzungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 06:08 Uhr aktualisiert