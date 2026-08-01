Feierlicher Treueeid: 250 junge Rekruten angelobt

Rund 250 Rekruten aus Kärnten und Osttirol leisteten am Freitagnachmittag ihren Treueeid auf die Republik Österreich am Sportplatz in der Gemeinde Kleblach-Lind.

Angelobt wurden Rekruten vom Pionierbataillon 1 aus der Rohr-Kaserne in Villach, vom Stabsbataillon 7 aus der Georg Goëss-Kaserne in Klagenfurt, vom Jägerbataillon 24 aus der Haspinger-Kaserne in Lienz, von der Sanitätslehrkompanie des Sanitätszentrums Süd aus der Laudon-Kaserne in Klagenfurt und von der Stabskompanie des Militärkommandos Kärnten sowie Militärmusik Kärnten aus der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt. Die jungen Soldaten sind im Juni und Juli 2026 bei den Kärntner Einheiten und Verbänden eingerückt.

Kärntner Rekruten geloben Treue

„Ich blicke mit Stolz auf euch“, richtete sich Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) in seiner Ansprache an die Rekruten, unter denen sich auch sein eigener Sohn befand. Kärntens Militärkommandant Brigadier Philipp Eder verlas persönlich die Gelöbnisformel. Er appellierte zudem an die Rekruten, sich nach dem Wehrdienst in Kader oder Miliz weiter zu verpflichten. Er ging zudem auf die von der Bundesregierung beschlossene Verlängerung des Wehrdienstes ein. Diese sei für die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit Österreichs essenziell.

©LPD Kärnten/Pleschberger Rund 250 Rekruten leisteten am Freitag ihren Treueeid.

Feierlicher Festakt

Bürgermeister Manfred Fleißner (ÖVP) hieß die Gäste im Namen der Gemeinde Kleblach-Lind willkommen. Das Militärkommando Kärnten richtete die Angelobung gemeinsam mit der Gemeinde sowie dem Villacher Führungsunterstützungsbataillon 1 aus. Für die passende musikalische Umrahmung sorgten die Militärmusik Kärnten unter Oberst Dietmar Pranter und die Trachtenkapelle Lind. Zudem wirkten die örtlichen Feuerwehren, Traditionsträger, die Landjugend und mehrere regionale Vereine mit.