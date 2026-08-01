Karte zeigt, wo die Gewitter-Hotspots am Samstag in Kärnten liegen

In einigen Teilen Kärntens und Osttirol entladen sich am Samstag heftige Wärmegewitter. Wetterdienste warnen vor Starkregen, Sturm und Hagel. Eine Karte veranschaulicht, wo mögliche Gewitter-Hotspots liegen.

In weiten Teilen Kärntens werden am Samstag erneut Höchsttemperaturen zwischen 29 und 34 Grad erwartet – 5 Minuten berichtete. Im Tagesverlauf können sich dementsprechend auch Hitzegewitter bilden. Mehrere Wetterdienste warnen vor Starkregen, Hagel und Sturmböen. Betroffen ist vor allem das westliche Bergland sowie der Bereich von den Nockbergen bis zur Pack. Das geht aus einer Prognose der Geosphere Austria hervor.

©Geosphere Austria Hagel, Sturmböen und Starkregen: Die aktuelle Warnkarte der Geosphere Austria verrät, welche Kärntner Regionen besonders betroffen sind.

Am Nachmittag wird es ungemütlich in Kärnten

„In schwüler, heißer Luft ist ab dem Nachmittag bis in die erste Nachthälfte hinein mit Gewittern zu rechnen“, kündigen die Meteorologen an. Infolgedessen kann es auch zu kleineren Muren sowie lokal überfluteten Straßen und Kellern kommen. Im Klagenfurter Becken bleibt es hingegen „sehr wahrscheinlich trocken“, heißt es vonseiten der Fachleute. Ähnlich sieht das auch David Kaufmann von Tauernwetter. Er erläutert: „Ab dem frühen Nachmittag entstehen in Osttirol und entlang der Hohen Tauern teils kräftige Regenschauer und Gewitter, gegen Abend greifen diese auf Oberkärnten und den Kärntner Zentralraum über.“ Laut dem Experten sind dabei örtliche Unwetter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen nicht ausgeschlossen.

Wie gehst du mit den prognostizierten Gewittern um? Endlich Abkühlung! Ich beobachte das Wetter und entscheide spontan. Ich mache lieber alles sturmfest und bleibe drinnen. Mir egal, ich genieße den Tag so oder so. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Lokal besteht Unwettergefahr

Diese Entwicklung geht auch aus den Daten der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) hervor. Laut deren Vorhersage entstehen im Tagesverlauf speziell im Westen sowie ganz im Norden Österreichs Regenschauer und Gewitter. Diese breiten sich dann auf das Berg- und Hügelland aus. Nach Einschätzung der Fachleute besteht lokal Unwettergefahr mit Hagel und Sturmböen.