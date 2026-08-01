Totentanz in Kärnten: „Geht unter die Haut“

Das Brauchtum rund um den Metnitzer Totentanz führt dem Publikum eine unumstößliche Tatsache vor Augen: Der Tod macht weder vor dem Alter noch vor dem Stand eines Menschen halt. Alle vier Jahre führen einheimische Chöre und Laiendarsteller das Volksschauspiel vor dem Karner auf. Untermalt von Kärntner Totenliedern erhallt dabei der markante Ruf: „Auf, auf, o Mensch, mach dich bereit …“. Die Rollen werden zum Teil schon seit Generationen in den Familien weitergegeben.

©LPD Kärnten/Handler Gelebtes Brauchtum im Metnitztal.

Mystisches Laienschauspiel aus dem Spätmittelalter

„Der Metnitzer Totentanz hat für mich eine ganz besondere Wirkung. Er geht unter die Haut. Er lässt innehalten und im wahrsten Sinne des Wortes über das Leben und den Tod nachdenken“, erklärt Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) und bedankt sich bei allen Mitwirkenden und Verantwortlichen um den langjährigen Organisator Vinzenz Ebner: „Ihr haltet hier mit viel Herzblut und Gemeinschaftssinn eine uralte Tradition aufrecht.“ Auch heuer sind alle Totentanzaufführungen restlos ausverkauft. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) hob ebenfalls die Einzigartigkeit der Aufführung hervor. „Der Metnitzer Totentanz ist gelebte Regionalgeschichte und gelebte Volkskultur, auf die Metnitz und ganz Kärnten stolz sein können.“